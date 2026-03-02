В Ливане из-за ударов Израиля погиб 31 человек

Tекст: Ольга Иванова

Более 30 человек погибли и 149 получили ранения в результате ударов Израиля по различным районам Ливана, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

В официальном документе отмечается: «В результате авиаударов враждебного Израиля, по предварительным данным, погибли 31 человек и ранения получили 149 граждан». Отмечается, что удары пришлись по нескольким районам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по южным районам Ливана и пригородам Бейрута, в результате чего погибло не менее 20 человек и ранено 50 человек.

В результате авиаудара по южным пригородам Бейрута погиб председатель фракции шиитского движения «Хезболла».