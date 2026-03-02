  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    2 марта 2026, 08:15 • Новости дня

    При ударах Израиля по Ливану погибли 20 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате новых ударов израильской авиации по южным районам Ливана и пригородам Бейрута погибло не менее 20 человек, ранено 50 человек, сообщил источник в ливанской службе скорой помощи.

    Командир северного округа Армии обороны Израиля Рафи Мило заявил о продолжении атак по Ливану, отметив, что интенсивность бомбардировок возрастет, передает РИА «Новости».

    По его словам, «удары продолжаются, их интенсивность возрастет».

    По данным источника в ливанской службе скорой помощи, в результате израильских авиаударов по южному пригороду Бейрута и населенным пунктам юга Ливана предварительно погибли не менее 20 человек, еще 50 получили ранения.

    Собеседник агентства уточнил, что на юге страны вследствие попадания снаряда в жилой дом погибли семь членов одной семьи.

    Ранее в результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

    @ David Suns/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В десятках городов США прошли акции против ударов по Ирану, где участники, объединенные коалицией из 30 организаций, назвали операцию США и Израиля роковой ошибкой.

    Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

    Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

    Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено на фоне боевых действий, однако проект останется в числе приоритетов Росатома, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Работы на стройплощадке новых блоков АЭС «Бушер» в Иране временно остановлены, передает РИА «Новости». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что несмотря на сложную обстановку из-за боевых действий против Ирана, проект будет оставаться одним из ключевых для корпорации.

    Он отметил: «Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена... В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта «Бушер», второго и третьего блоков, за работу первого блока».

    На территории АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских граждан, сообщает ТАСС. Детей удалось заранее вывезти, на объекте осталось немного женщин, хотя многие приняли решение остаться вместе с мужьями. Лихачев сообщил, что при первой же возможности и при наступлении паузы между ударами планируется эвакуировать около 150-200 человек. Для этого уже подготовлены автобусы и проработаны маршруты выезда.

    Лихачев также отметил, что ситуация находится на личном контроле у президента России. По его словам, российская сторона уведомила руководство Израиля, США, арабских стран и стран Персидского залива о необходимости недопущения рисков и тем более прямых ударов по ядерному объекту.

    28 февраля сообщалось, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности сотрудников.

    3 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    3 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Qatar Energy прекратила выпуск полимеров и алюминия вслед за СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    После ударов иранской авиации Qatar Energy остановила переработку в Катаре, прекратив выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.

    Компания объявила о прекращении переработки вслед за остановкой производства сжиженного природного газа. Это решение связано с последствиями воздушных ударов Ирана, передает ТАСС.

    «Qatar Energy останавливает переработку. Вслед за решением Qatar Energy прекратить производство сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов, Qatar Energy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах

    Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби предупреждал о возможности остановки поставок топлива в Европу.

    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    3 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    WP: В посольстве США в Эр-Рияде обрушилась крыша из-за атак дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на предупреждение для сотрудников Госдепартамента.

    В материале WP уточняется, что беспилотники нанесли удар по посольству США в Эр-Рияде, в результате чего обрушилась часть крыши главного офисного здания, передает ТАСС.

    По информации издания, за атакой, предположительно, стоит иранская сторона. Инцидент произошел в понедельник, однако официальных комментариев от иранских властей пока не поступало.

    Напомним, взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде. После атаки дипмиссия приостановила работу.

    3 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский телеканал Channel 12 заявил о ликвидации нового министра обороны Ирана.

    Соответствующее сообщение появилось в соцсетях телеканала, передает РБК. «Новый министр обороны Ирана устранен», – сказано в публикации.

    Канал не раскрыл никаких подробностей инцидента и не назвал имя предполагаемого убитого министра.

    Накануне Иран подтвердил гибель глав Минобороны Азиза Насирзаде, КСИР Мохаммада Пакпури, Генштаба Абдулрахима Мусави и Совета по обороне Али Шахмани. Президент Ирана назначил нового главу Минобороны после гибели предшественника.

    Ранее во вторник Израиль заявил о начале «крупномасштабной волны ударов» по Тегерану.

    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    МИД Ирана: Тегеран не обогащал уран на момент ударов США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    По словам Багаи, Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля.

    «Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора были наделены этим правом», – заявил официальный представитель МИД Ирана.

    Он отметил, что заявления о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы, не соответствуют действительности. передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что после июньских ударов по ядерным объектам Ирана власти США заявили, что полностью их уничтожили. Тем не менее, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Иран отделяет всего неделя от производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Представитель МИД Ирана назвал это «очевидной несостыковкой» и «ложью на лжи».

    Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Уиткофф отмечал, что он и Джаред Кушнер были удивлены, когда иранская делегация на переговорах настаивала на своем праве на обогащение урана.

    По данным агентства, с начала года Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной программе, в которых посредником выступал Оман. Третий раунд завершился 26 февраля, обе стороны заявили о прогрессе.

    Однако 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

    Эскалация конфликта произошла несмотря на прошедший в Женеве раунд переговоров по ядерному досье.

    Иранские военные в ответ разбомбили базы США в Персидском заливе и Ираке.

    3 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что Соединенные Штаты могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    США, вероятно, не ограничатся попытками взять под контроль только Иран, Венесуэлу и Кубу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что Вашингтон собирается управлять Ираном по той же схеме, что и Венесуэлой, а теперь аналогичный подход применяется и к Кубе. «Наверное, это не конец», – подчеркнул глава российского МИД.

    Лавров также отметил, что Франция и Британия стараются дистанцироваться от действий США на мировой арене. По его словам, эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проявляют независимость в ряде международных вопросов.

    Кроме того, министр сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на разных уровнях и в различных форматах. Лавров уточнил, что обсуждения касаются отдельных кризисов и направлений двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права.

    По данным The Atlantic, американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и намерение усилить влияние в регионе.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

