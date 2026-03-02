РСТ сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших на Ближнем Востоке, составляют не менее 1,5 млн долларов в день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По словам члена правления РСТ и гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, эти оценки основаны на средней стоимости проживания одного туриста – от 80 до 100 долларов в сутки.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отмечает, что реальные потери могут быть еще выше: «Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тыс. наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день». Он подчеркнул, что ситуация требует значительных ресурсов для организации экстренного проживания и логистики.

Арутюнов также отметил круглосуточную работу сотрудников туроператоров, которые занимаются переселением и расселением туристов. Мурадян, в свою очередь, заявил о необходимости пересмотра правил доступа туроператоров к резервным фондам «Турпомощи» для повышения устойчивости отрасли в подобных кризисных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с пересадками через Ближний Восток, если вылеты намечены на ближайшие дни.

Российских туристов, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях, для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.