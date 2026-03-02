Нефть подорожала на 6% из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 увеличивается на 6,12% относительно закрытия – до 77,33 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 6,1%, до 71,11 доллара. При этом в ночь на понедельник цена Brent превышала 81 доллар за баррель, передает РИА «Новости».
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фактически остановлено движение судов через Ормузский пролив, который является главной артерией для экспорта нефти из стран Персидского залива.
«Наиболее непосредственный и ощутимый фактор, влияющий на нефтяные рынки, это остановка движения судов, что препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей сырой нефти в сутки, – цитирует Reuters руководителя отдела в Rystad Energy Хорхе Леона. –Если в ближайшее время не появятся сигналы о снижении напряженности конфликта, мы ожидаем значительного повышения цен».