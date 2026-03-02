Мошенники начали рассылать опасные открытки к 8 Марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники активизировались перед Международным женским днем, распространяя опасные открытки и фишинговые ссылки, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что жертвам предлагают перейти по ссылке на «красивую открытку с музыкой» или «интерактивное поздравление». Переход на такие ресурсы приводит к попаданию на фишинговый сайт, собирающий персональные данные, или к принудительной загрузке вредоносного программного обеспечения.

Также используется схема с ложной доставкой цветов. Мужчинам приходят сообщения или звонки от якобы курьеров, которые требуют предоплату за эксклюзивный букет или оплату доставки на карту физлица. Женщинам могут сообщить о тайном поклоннике и попросить код из смс для подтверждения получения подарка.

Распространяются и мошеннические конкурсы букетов. В соцсетях создаются фейковые аккаунты известных флористических студий, где объявляется конкурс репостов с ценными призами. Для получения выигрыша, например, годового запаса цветов, требуется оплатить символическую комиссию или доставку.

Целевой аудиторией мошенников становятся мужчины, ищущие подарки, женщины, ожидающие поздравлений, и активные пользователи соцсетей. В «Мошеловке» советуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию о конкурсах на официальных сайтах компаний. Пресс-служба напоминает: «Курьер никогда не просит предоплату за доставку на карту».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили количество краж у молодежи вдвое в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.