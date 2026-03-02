Самолет МЧС доставил россиян из Египта в Жуковский

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет МЧС России доставил более 80 россиян из Египта в Москву, передает ТАСС. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский в 06:36 по московскому времени.

На борту находились 84 человека, включая дипломатических работников и членов их семей, которые работали в Израиле и покинули страну через наземные пункты пропуска в Шарм-эш-Шейхе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс сообщил, что в зоне ближневосточной эскалации находятся пять российских судов. МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива на фоне роста напряженности. Туристам из России разрешили бесплатно оставаться в отеле Дубая из-за ситуации на Ближнем Востоке.