IT-специалист Аксянов предупредил об опасности смены номера телефона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Смена номера сотового телефона несет серьезные риски для информационной безопасности граждан, пояснил Аксянов РИА «Новости».

«Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый «карантин» – обычно до полугода – и снова поступают новым абонентам», – указал специалист.

Сегодня телефонный номер фактически стал главным идентификатором личности владельца. Он привязан к банковским картам, профилям в социальных сетях и государственным сервисам, причем эти связи сохраняются даже после смены хозяина сим-карты.

Эксперт предупредил, что новый владелец номера может запросить восстановление паролей к чужим аккаунтам. Кроме того, человеку могут начать звонить коллекторы или знакомые предыдущего абонента с требованиями вернуть долги.

Во избежание утечки личных данных необходимо отвязать старый номер от всех используемых сервисов. Специалист также рекомендовал установить двухфакторную аутентификацию везде, где это технически возможно.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин предупреждал о риске потери доступа к банковским счетам при смене номера телефона. МВД России рекомендовало при компрометации контакта немедленно перевязать важные сервисы на другой номер.