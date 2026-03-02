ОАЭ выразили послу Ирана протест в связи с «террористическими атаками»

Tекст: Катерина Туманова

Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Ирана в ОАЭ Резу Амери и вручило ему в резкой форме ноту протеста. ОАЭ самым решительным образом осудили атаки иранской стороны.

«Министерство подчеркнуло, что нанесение ударов по территории ОАЭ представляет собой вопиющее нарушение суверенитета страны, угрозу национальной безопасности и явное нарушение всех международных конвенций, резолюций и установленных норм», – сказано в документе.

Государственный министр Халифа Шахин Аль Марар категорически отверг любые попытки иранской стороны оправдать или объяснить эскалацию против гражданских объектов, включая жилые районы, аэропорты и порты, что угрожает жизни мирных жителей.

«Эта серьезная и безответственная эскалация игнорирует позицию ОАЭ, согласно которой использование территории страны для любых военных действий против Ирана недопустимо», – заявил Аль Марар.

Он подчеркнул, что действия Тегерана противоречат принципам добрососедства и Уставу ООН, а также подрывают усилия ОАЭ по деэскалации и поиску мирных решений в отношениях с Ираном.

Аль Марар предупредил о возможных серьезных последствиях для двусторонних отношений, которые затронут политическую, экономическую и торговую сферы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ. В ОАЭ сообщили о 165 сбитых баллистических ракетах Ирана. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. В Бахрейне заявили о реальной угрозе Ирана после ударов мести за Хаменеи.