Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре
Tекст: Катерина Туманова
Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.
«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.
Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».
По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».
Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.
Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе
Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы
Tекст: Мария Иванова
Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.
По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.
«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».
Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.
Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.
Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
Tекст: Елизавета Шишкова
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
Tекст: Елизавета Шишкова
Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.
Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.
В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
«Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.
Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.
АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян
Tекст: Тимур Шайдуллин
Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.
Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».
Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.
Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.
Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.
Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Рютте: НАТО не будет задействовать пятую статью после инцидента с ракетой в Турции
Tекст: Елизавета Шишкова
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.
Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.
По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.
СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.
«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.
Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян
АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива
Tекст: Тимур Шайдуллин
Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.
В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.
За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.
«Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.
Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.
Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.
Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Tекст: Вера Басилая
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.
НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.
«А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.
КСИР подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО
Tекст: Валерия Городецкая
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о сбитом американском истребителе у юго-западной границы Ирана.
По данным пресс-службы, инцидент произошел утром в среду, передает ТАСС. Многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle был поражен современными средствами противовоздушной обороны КСИР.
«В среду рано утром многоцелевой двухместный истребитель F-15E Strike Eagle американских захватчиков был успешно поражен современными средствами ПВО ВКС корпуса и упал рядом с юго-западной границей страны», – приводит заявление телеканал SNN.
Шойгу подсчитал ежедневные потери при перекрытии Ормузского пролива
Шойгу сообщил об убытках до 7 млрд долларов за день блокады Ормузского пролива
Tекст: Тимур Шайдуллин
Финансовые потери мировой экономики при однодневном закрытии Ормузского пролива могут достигнуть 7 млрд долларов, что подтверждает глобальное значение этого маршрута, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Убытки от перекрытия Ормузского пролива за один день составляют до 7 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отметив значимость пролива для мировой экономики, передает ТАСС.
«По оценкам, один день перекрытия пролива – это примерно 7 млрд долларов убытков всем», – заявил Шойгу, подчеркивая, что конфликт на Ближнем Востоке был начат без осознания последствий.
Он выразил мнение, что архитектура международной безопасности разрушается по всем направлениям, и отметил отсутствие четкого понимания у инициаторов войны, к чему приведет их политика. По его словам, «идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям».
Комментируя действия США и Израиля против Ирана, Шойгу заявил, что подобные атаки уже не требуют даже формального повода. По его словам, «мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких».
Шойгу назвал агрессию против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом и отметил, что роль ООН в регулировании подобных конфликтов заметно снизилась за последние 15-20 лет.
Напомним, с начала атак в результате ударов США и Израиля в Иране погибли 1 230 человек.