Трамп описал идеальный сценарий передачи власти в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: «У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу», – пишет New York Times (NYT).

Но через несколько мгновений он все же описал сценарий, при котором иранский народ свергнет существующее правительство. Трамп считает, что все будет зависеть от народа и его решимости.

«Они говорили об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что готов отменить санкции против Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя прагматичным партнером США.

Кроме того он отметил, что арабские государства Персидского залива не нуждаются в присоединении к США, чтобы наносить удары по Ирану.

