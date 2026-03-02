Tекст: Катерина Туманова

Удары Киева по энергетической инфраструктуре третьих стран стали для киевского режима политикой, поэтому продвижение мирных переговоров может спровоцировать его на срыв через диверсии на стратегической инфраструктуре.

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока», – рассказали «Известиям» дипломаты в посольстве России в Анкаре.

Там напомнили, что 24 февраля президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ предупредил, что у Москвы есть «оперативная информация» о возможной диверсии с подрывами обеих магистралей на дне Черного моря. Эту информацию своевременно предоставили турецким партнерам.

Первоначально эпизоды атак касались инфраструктуры «Турецкого потока». В январе и марте 2025 года дроны пытались ударить по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, но были сбиты, хотя обломки повредили оборудование газоизмерительной станции.

«Голубой поток» – одна из самых глубоководных магистралей в мире (до 2150 м), потому и крайне уязвима и сложна при восстановлении.

