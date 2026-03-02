  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    2 марта 2026, 03:55

    Мошенники стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории

    Аферисты стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты стали предлагать пользователям мессенджера Telegram новый сценарий, чтобы выманить деньги, и под видом голосования за благоустройство заманивать в диалог, сказано в материалах МВД России.

    Жильцам приходит сообщение с предложением перейти по ссылке для участия в голосовании, после чего у них запрашивают код, поступивший по SMS, передает  ТАСС.

    Далее злоумышленники заявляют о якобы взломе личной страницы на портале «Госуслуги» и предлагают позвонить в фальшивую службу поддержки. Там жертве сообщают об угрозе хищения накоплений и убеждают перевести деньги на несуществующий «единый казначейский счет» для их сохранения.

    В МВД Росси призывают не сообщать коды из SMS и мессенджеров неизвестным лицам, а также не выполнять указания, связанные с переводом средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психолог предупредила об аферистах в образе одинокого романтика. Мошенники стали представляться в мессенджерах соседями с просьбой сказать код. Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф.

    3 марта 2026, 20:40
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту, касающуюся процедурных вопросов передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.

    В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о ледоколе «Мурманск», который 28 февраля отправился в Финский залив для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», – заявили в МИД Эстонии.

    В сентябре МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    3 марта 2026, 18:08
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:40
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 13:02
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 17:29
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    3 марта 2026, 19:30
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат

    АЕБ: Продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия

    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России во втором месяце 2026 года достигли одного из самых низких уровней за десятилетие, сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

    По его словам, сокращение продаж составило 6% по сравнению с февралем 2025 года, передает ТАСС. «В феврале рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года», – заявил Калицев.

    Также Калицев отметил, что объемы реализации практически не изменились по сравнению с январем текущего года, что может свидетельствовать о стагнации рынка.

    Согласно данным АО «ППК» (Паспорт промышленный консалтинг), которые приводит АЕБ, в феврале 2026 года в России было реализовано 77 163 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 4% меньше, чем в феврале 2025 года.

    Ранее продажи б/у автомобилей сегмента Luxury в России обновили исторический максимум.

    3 марта 2026, 16:45
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.

    Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.

    «Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.

    В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.

    3 марта 2026, 18:46
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 15:33
    Королеву красоты из Кирова изуродовали в казанском клубе бокалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ссоры в одном из клубов Казани обладательнице титула «Автоледи Кирова» серьезно повредили лицо стеклянным бокалом, пострадавшей наложили швы, сообщили в полиции, нападавшие задержаны.

    Победительница конкурса «Автоледи Кирова» Надежда Шустова была госпитализирована после инцидента в клубе отеля Korston в Казани, сообщает РИА «Новости».

    По словам девушки, после концерта она попыталась задержать женщину, которая, по её словам, пыталась украсть у неё телефон, и тогда между ними произошёл конфликт.

    «После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», – поделилась Надежда.

    Жертву на скорой доставили в больницу, где врачи диагностировали глубокую рану лица до кости и наложили швы. Сейчас Надежда проходит лечение у косметолога и пластического хирурга для минимизации последствий травмы.

    В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что нападавшая – 23-летняя жительница Казани – и её муж были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, который нарушал порядок на борту рейса Стамбул–Казань.

    Ранее полиция Казани задержала 35 футбольных болельщиков, которые в электропоезде портили имущество и жгли файеры.

    3 марта 2026, 20:48
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России, художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский не подтвердил слухи о его возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    «Пусть те, кто об этом написал, и комментируют, при чем здесь я?» – сказал Хабенский в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее народный артист России Сергей Безруков сообщил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    3 марта 2026, 15:29
    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    3 марта 2026, 20:24
    Суд передал государству активы экс-главы Плеса на 1 млрд рублей

    Решение о конфискации недвижимости и доходов экс-главы Плеса вступило в силу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава Плесского городского поселения Алексей Шевцов (иноагент) лишился активов и доходов на сумму более 1 млрд рублей после вступления решения суда в законную силу, сообщает Генпрокуратура.

    Ивановский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Приволжского районного суда по иску прокурора региона к бывшему главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову (признан иностранным агентом) и связанным с ним лицам,  сообщает Генпрокуратура.

    Суд признал требования прокуратуры обоснованными и постановил обратить в доход государства объекты недвижимости, денежные средства и доли в коммерческих организациях, принадлежавшие Шевцову и его окружению на общую сумму более 1 млрд рублей.

    Установлено, что в течение десяти лет до 2015 года Шевцов, занимая должности депутата и главы поселения, покровительствовал подконтрольным компаниям в сфере недвижимости, гостиниц и общепита. К ведению бизнеса были привлечены родственники и доверенные лица, а для управления активами создана сеть взаимосвязанных фирм.

    За это время было оформлено право собственности более чем на 145 объектов недвижимости в Плесе, часть из которых ранее находилась в государственной и муниципальной собственности. В последние два года суды неоднократно признавали незаконными сделки по передаче земельных участков Шевцову.

    В результате решения суда в собственность государства перешли объекты недвижимости, доли в компаниях, а также взысканы незаконно полученные доходы. Судебный акт уже вступил в силу, отмечает Генпрокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Приволжский городской суд Ивановской области постановил изъять имущество бывшего председателя совета города Плес Алексея Шевцова (иноагент) и его родственников на сумму свыше 1 млрд рублей. Прокуратура заявила, что Шевцов оформил большую часть городского имущества на своих близких.

    В 2024 году Генпрокуратура уже изъяла у Шевцова земельный участок площадью 2,3 га и признала незаконными постройки под брендом «избинг-отеля». В целом с 2024 по 2025 год по искам прокуратуры у Шевцова и аффилированных лиц изъяли свыше 26 га земли. Причем одна из крупнейших площадей предоставлялась компании Шевцова в аренду по минимальной ставке.

    3 марта 2026, 21:42
    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова

    Бывший особняк XIX века режиссера Бекмамбетова в Казани продали на торгах за 21 млн

    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Победителем торгов по бывшему особняку режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани стал некий Сергей Еремеев, заплативший более 21,4 млн рублей, сообщают информагентства.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, ранее принадлежавший уехавшему после начала СВО из России режиссеру Тимуру Бекмамбетову, был продан на электронном аукционе, передает ТАСС. Согласно данным торговой площадки, победителем стал некий Сергей Еремеев, предложивший цену в 21 443 963 рубля.

    В аукционе участвовал объект культурного наследия – Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенный в 1873 году и включающий помещения общей площадью более 200 кв. м.

    Начальная цена торгов составляла 9 323 465 рублей, шаг аукциона – 466 173 рубля. Судебное решение о продаже было вынесено Вахитовским районным судом Казани на основании иска прокуратуры после проверки состояния здания. Проверка выявила, что объект, признанный культурным наследием в 2000 году, содержался бесхозяйственно: после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценная реставрация так и не началась.

    Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, на заседание суда не присутствовал. В решении суда отмечалось, что он не предпринимал меры по сохранению памятника архитектуры. Покупатель особняка, помимо уплаты стоимости покупки, обязан провести восстановительные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, особняк режиссера фильма «Ночной дозор», который уехал из России, выставили на торги 28 января. Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.


    3 марта 2026, 20:07
    Лавров предупредил о тяжелых последствиях атак США и Израиля

    Лавров: Действия США и Израиля влекут тяжелейшие последствия для всего региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия США и Израиля в отношении Ирана могут привести к тяжелейшим последствиям для всего Ближнего Востока, заявил глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства особо отмечается, что «такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока».

    МИД подчеркивает, что эта позиция была однозначно подтверждена и на заседании Совета Безопасности ООН российским представителем.

    Ранее Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке. МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    3 марта 2026, 19:16
    Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти

    Новак заявил о повышенном спросе Индии на российскую нефть для переработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке, заявили в правительстве РФ.

    Вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала отметил, что Россия фиксирует рост интереса со стороны Индии к поставкам российской нефти для переработки. По его словам, индийские политики уже озвучили соответствующие заявления, что подтверждает текущий спрос на фоне изменяющейся ситуации на мировом рынке.

    Новак подчеркнул, что значительную роль в формировании спроса играют события на Ближнем Востоке. Он заявил: «Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что страна привержена стратегической автономии, а решения об импорте нефти принимаются с учетом интересов индийских компаний.

    В то же время объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2023 года.


    3 марта 2026, 14:59
    Пермский пилот рассказал об эвакуации выжившего туриста

    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот частного вертолета из Перми рассказал журналистам, как смог спасти уфимского туриста, который выжил в лесу, несмотря на метель и мороз.

    Пермский пилот Михаил Шило рассказал РИА «Новости», как эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего уфимского туриста, найденного в лесу, несмотря на сильную метель и мороз.

    Решение о вылете Шило принял самостоятельно, несмотря на сложные погодные условия. Он отметил: «Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место».

    По словам пилота, он координировал свои действия с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который сообщил ему о необходимости срочной эвакуации выжившего туриста. Добровольцы передали, что туриста нужно как можно скорее доставить в больницу из-за обморожений. Шило рассказал, что ему удалось оперативно доставить пострадавшего к медикам.

    Пилот подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то необычным и признался, что устал от внимания журналистов. Он заявил, что не видит ничего особенного в своих действиях, несмотря на сложные обстоятельства спасательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, уцелевший после гибели группы туристов на плато Кваркуш в Пермской области, находился в сознании во время обнаружения спасателями.

    Напомним, что спасатели 27 февраля начали масштабную операцию по поиску пятерых путешественников на плато Кваркуш. 1 марта они обнаружили четыре тела, а выживший мужчина был госпитализирован с тяжелым обморожением.

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля
    От Солнца оторвался гигантский протуберанец в 1 млн км
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ