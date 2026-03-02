В Бахрейне заявили о реальной угрозе Ирана после ударов мести за Хаменеи

Tекст: Катерина Туманова

Волна атак, предпринятых Ираном в отместку за убийство верховного лидера Али Хаменеи, доказывает уровень угрозы, исходящей от Тегерана, заявил CNN высокопоставленный советник по безопасности Бахрейна.

«Недавние ракетные удары только подтверждают нашу давнюю оценку характера угрозы, исходящей от режима в Тегеране», – сказал Робертсон CNN.

Он отметил, что Бахрейн «десятилетиями подвергался иранскому вмешательству, подрывной деятельности и поддержке терроризма».

«Мы знаем правила игры. Мы ликвидировали сети, выявили каналы финансирования и противостояли попыткам дестабилизации со стороны региональных ставленников Ирана. Бахрейн, при поддержке наших союзников и друзей, останется твердым, стойким и бескомпромиссным в защите своих интересов национальной безопасности», – добавил он.

Советник добавил, что нацбезопасность Бахрейна «неотделима» от других стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Нападение на Бахрейн – это не изолированный акт, это атака на коллективную стабильность стран Персидского залива и на международный порядок в целом, который гарантирует морское судоходство и региональную безопасность», – сказал он.

Ранее Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива провел экстренное виртуальное заседание, на котором его члены осудили «вопиющие и неоправданные атаки Ирана».

