Стармер объявил о согласии Британии предоставить США военные базы

Tекст: Катерина Туманова

Власти Британии одобрили использование американцами британских военных баз для нанесения ударов по иранским ракетам. Стармер подчеркнул, что США запросили об этом исключительно для оборонительной цели – уничтожения ракет на складах и пусковых установках до их запуска, говорит он в ролике, выложенном в соцсети Х.

В качестве причины согласия премьер назвал необходимость прекратить атаки Тегерана на соседние страны Ближнего Востока, где проживают около 200 тыс. британских граждан.

«Изначально мы не были вовлечены в атаки на Иран, и мы не присоединимся к наступательным действиям сейчас», – отметил он, добавив, что Британия сделала выводы из ошибочной кампании в Ираке и не собирается участвовать в наступательных операциях.

Стармер пояснил, что просьба американской стороны была одобрена ради коллективной самообороны союзников и защиты британских граждан. Решение, по словам премьера, полностью соответствует нормам международного права, а страны Персидского залива просили Лондон о более активных мерах в сфере безопасности.

Он также сообщил, что британские эксперты с Украины будут перенаправлены в Персидский залив для помощи партнерам в борьбе с иранскими дронами.

