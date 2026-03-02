Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири

Tекст: Катерина Туманова

Первый истребитель Typhoon с регистрационным номером ZK370 вылетел с базы ВВС Британии Акротири примерно в 01.33 мск и направился на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Flightradar24.

Второй истребитель Typhoon с номером ZK322 покинул базу примерно в 01.46 мск и стал патрулировать воздушное пространство к югу от базы.

Кроме того, с базы Акротири в воздух поднялся самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с регистрационным номером ZZ333, который также направляется на восток.

Вылет боевых самолетов связан с сообщениями об угрозе безопасности на британских военных объектах, расположенных на Кипре.

При этом ранее сообщалось, что на британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.