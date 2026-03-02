Ученые из Волгограда создали метод ранней диагностики рака полости рта

Tекст: Катерина Туманова

«С помощью разработанного авторским коллективом ВолгГМУ адгезивного диагностического красителя стоматологи смогут выявлять развитие предраковых состояний, онкологических заболеваний на ранних этапах без видимых клинических изменений слизистой оболочки рта», – рассказала она ТАСС.

Македонова отметила, что ранее в мировой практике подобного метода не существовало.

В рамках проекта также создается специальная насадка-калибратор, которая даст возможность врачам без вмешательства в ткани оценивать динамику заживления и с высокой точностью измерять площадь поражения.

На базе этой технологии разрабатывается программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое будет анализировать степень поражений, состояние сосудистой системы и формировать рекомендации по рискам.

Новый отечественный подход позволит комплексно оценивать картину заболеваний слизистой оболочки рта и индивидуально подбирать тактику лечения, учитывая множество параметров, включая планиметрию, размеры воспаления, болевой синдром и стадии поражения.

