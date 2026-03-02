На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

«В указанном районе был слышен громкий взрыв, а также сработала сигнализация на базе и взлетели самолеты», – сообщает «14 канал» израильского ТВ.
Взрыв на авиабазе на Кипре совпал с заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности принять участие в акции против Ирана. Согласно заявлению, операция, которую готовы предпринять державы, должна лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, добавив, что в правительстве не считают, что эти действия были намеренными. По словам Хили, «это показывает, насколько неизбирательным» был ответ Ирана на субботние американо-израильские удары, пишет Independent.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.