КСИР заявил об атаке на танкер-заправщик США

«Танкер-заправщик авианосной группы США был атакован беспилотниками и ракетными комплексами в 700 километрах от порта Чабахар, в результате чего он был выведен из строя», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления пресс-службы КСИР.
Там отмечается, что воины КСИР отслеживают передвижение судов американского военно-морского флота с тем, чтобы преследовать в Оманском заливе и Индийском океане.
В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ. Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана» и заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.