Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле

Tекст: Катерина Туманова

«У США есть объекты в Ираке. Они использовали международный аэропорт Эрбиля, а также базу под названием Харир. По мере того, как американские войска покидали большую часть Ирака в период с 2019 по 2026 год, они перебазировались в Курдистанский регион», – пишет Jerusalem Post.

По данным газеты, вечером 1 марта беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля. В городе Койя на севере Ирака также было совершено нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана Ирана, курдской диссидентской группировки. Одна из иракских ополченских группировок, заявившая о том, что она нанесла удар по американским войскам в Эрбиле, – это группировка «Сарайя Авлия аль-Дам», она утверждает, что использует беспилотники в своих атаках.

Журналист издания сообщил, что один из ударов беспилотника по Эрбилю пришелся по участку, известному как «дорога 120 метров». Эрбиль – крупный город, по форме напоминающий колесо телеги, с дорогами, расположенными концентрическими кругами вокруг него.

Это столица Курдистанского региона. Здесь же находится штаб-квартира Курдистанской демократической партии, которая, как правило, более критически относится к Ирану.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ. Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.



