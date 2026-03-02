Живущая в Дубае россиянка рассказала о дефиците воды и бензина

Tекст: Катерина Туманова

Проживающая в Дубае Мария рассказала РИА «Новости» об очередях на автозаправках и пустых полках в магазинах в субботу из-за эскалации вокруг Ирана.

«Сегодня [воскресенье] мы решили на всякий случай заправить машину. Моя подруга накануне простояла в пробке перед заправкой минут 40, но утром пробки уже не было. Вчера еще в магазине у дома раскупили всю воду и энергетики. Полки были полупустые, но сегодня все завезли. Мы закупились консервами с тунцом, водой и лапшой быстрого приготовления», – поделилась жительница Дубая.

Причиной ажиотажа стала эскалация конфликта между Ираном, США и Израилем, в результате которой США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

