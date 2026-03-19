Названа доля России в поставках обогащенного урана для энергетики США

На слушаниях в комитете по энергетике Сената США Гэрриш подчеркнул, что администрация Вашингтона собирается восстановить программу обогащения урана внутри США, расширить экспорт американской ядерной продукции и создать полный ядерный топливный цикл, передает ТАСС.
По его словам, главной угрозой для отрасли является возможное прекращение импорта российского урана. «Это означало, что мы теряем 3,5 млн ЕРР – единиц работы разделения [изотопов]. А это, грубо говоря, 23% всех наших объемов выработки», – сказал специалист.
Он отметил, что уже достигнуты договоренности с тремя американскими компаниями по развитию собственных мощностей обогащения урана. «Я верю, что мы сумеем в следующие пару лет создать очень жизнеспособную отрасль обогащения урана», – подчеркнул Гэрриш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. По итогам 2024 года Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков обогащенного урана в США.