    19 марта 2026, 22:56 • Новости дня

    Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

    Tекст: Антон Антонов

    США обновили лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, добавив ограничения для лиц и структур, связанных с рядом стран и российских регионов, следует из соответствующего документа минфина.

    Теперь документ запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами. В лицензии отмечается, что запрет касается поставок нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия лицензии США оставили без изменений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение американского военного присутствия в Ормузском проливе способно на определенное время сильно поднять мировые цены на углеводороды, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Это будет значить более 200 долларов (за баррель – прим. ВЗГЛЯД) на какое-то время», – указал Дмитриев с соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так он отреагировал на сообщение о том, что США якобы рассматривают возможность вывода войск из Ормузского пролива.

    Ранее Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждал о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей из-за напряженной ситуации.

    19 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг цена нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель, продемонстрировав заметный рост на торгах.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в ходе утренних торгов четверга, передает РИА «Новости».

    По данным биржи, стоимость барреля марки Brent увеличивалась на 4,62%, достигая значения 112,34 доллара.

    За несколько минут до этого показатель поднимался выше 113 долларов, что зафиксировано впервые с 9 марта. Майский фьючерс на американскую WTI также подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия пролива.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    В США заявили о спланированной кампании по нагнетанию напряженности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».

    Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Flightradar: Самолет США более трех часов патрулирует у Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский разведывательный самолет более трех часов выполняет патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей, следует из данных Flightradar.

    Отмечается, что разведывательный самолет Bombardier Artemis II уже более трех часов выполняет работу у границ Калининградской области, передает ТАСС.

    Bombardier Artemis II вылетел утром с авиабазы в населенном пункте Михаил-Когэлничану в Румынии примерно в 9.40 мск. За два часа самолет пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, а затем приступил к патрулированию в районе Калининградской области.

    С 11.40 самолет летает кругами, облетая регион с акватории Балтийского моря, а также пролетая над частями Литвы и Польши. По состоянию на 14:40 мск, Bombardier Artemis II продолжает выполнять разведывательную миссию в том же районе.

    27 февраля норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер во время полета у российской границы севернее Мурманска, прежде чем вернуться на базу.

    Ранее Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США.

    19 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Суд приостановил банкротство польского концерна Orlen в России

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы польского нефтяного концерна Orlen по жалобе Газпрома и требованию прокуратуры.

    Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационные жалобы Газпрома и Генпрокуратуры, заморозив процедуру несостоятельности польской компании, передает РИА «Новости».

    В ноябре первая инстанция инициировала процесс в отношении российских активов Orlen из-за задолженности перед ЗАО «Предприятие Механизация» в размере более 5,5 млн рублей. У концерна нашли недвижимость в Москве, включая квартиру и машиноместо на улице Вавилова.

    Газпром и прокуратура указали, что это имущество оценивается в 108 млн рублей и уже арестовано в рамках иска о взыскании 1 млрд долларов. В жалобах подчеркивается, что действия кредитора «существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота».

    Апеллянты считают, что такие шаги направлены исключительно на причинение вреда правам «Газпрома» и государства. Исполнение решения о банкротстве отложено до вердикта Девятого арбитражного апелляционного суда.

    Ранее компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде.

    До этого Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к польскому концерну и компании Europol Gaz

    19 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent достигла 112 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цена Brent в ходе торгов прибавила 8,21%. Позднее рост замедлился до 8,06% (111,84 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    19 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Дмитриев обвинил разжигателей войны в использовании фейк-источников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны используют фейковые анонимные источники, чтобы препятствовать прогрессу.

    «Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», – написал Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева прозвучал на фоне заявления члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА «Новости».

    В четверг Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при высоких ценах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оперативно вводить запрет на экспорт бензина в случае значительного роста цен на внутреннем рынке, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов в ходе форума «Биржевой товарный рынок».

    По его словам, ситуация с автомобильным бензином в стране остается напряжённой: производство и спрос находятся на грани баланса, поэтому экспортные поставки могут привести к дефициту внутри страны, передает ТАСС.

    «У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета, в случае, если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано, то есть очень быстро это можно сделать», – отметил он.

    Он добавил, что если возникнут проблемы с внутренним балансом, решение о запрете экспорта может быть принято в кратчайшие сроки. По словам Рубцова, на фоне высоких цен такой запрет может быть введён даже превентивно.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Власти Южной Кореи подтвердили обсуждение импорта нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило, что ведет обсуждение с профильными компаниями возможности импорта нефти и нафты (продукт нефтепереработки) из России.

    Представитель ведомства сообщил, что речь идет о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российских энергетических ресурсов и ведении переговоров с отечественными компаниями по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия существенно увеличила закупки российской нефти после смягчения санкций США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа стран, проявляющих интерес к покупке российской нефти на фоне ослабления американских ограничений. Правительство Республики Корея отказалось ужесточать санкционный режим против России или разрывать дипломатические контакты.

    19 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Axios: Цены на бензин в США могут вырасти до 4 долларов за галлон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость бензина в США стремится превысить 4 доллара за галлон на фоне военных действий в Иране, что уже привело к росту цен на топливо более чем на 25%, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, цены на бензин в США стремительно растут из-за войны с Ираном, и, как отмечается, большинство американцев уже в ближайшее время будут платить более четырех долларов за галлон. Это самый резкий скачок стоимости топлива за последние годы, и он становится очевидным для всех – многие судят о ходе конфликта, глядя на табло ближайшей автозаправки.

    В Белом доме уверяют, что рост цен продлится недолго: «Президент США ясно дал понять, что это краткосрочные потрясения. В конечном итоге, как только иранский режим будет нейтрализован, цены на нефть и бензин снова резко снизятся, возможно, даже ниже прежнего уровня», – заявил пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс. Однако эксперты предупреждают, что снижение стоимости топлива может занять от нескольких недель до нескольких месяцев даже после завершения активной фазы войны.

    Вице-президент Вэнс признал, что американцев ожидают «трудные недели», если конфликт затянется или если Иран нанесет новые удары по энергетической инфраструктуре Персидского залива. Особую тревогу вызывают возможное закрытие Ормузского пролива – ключевой артерии мировой нефтяной торговли – и потенциальное затягивание войны, что может привести к долгосрочному росту цен.

    Американский лидер пытается смягчить ситуацию, используя стратегические запасы нефти и временно отменяя ограничения на морские перевозки. Несмотря на эти меры, по данным опроса Yahoo/YouGov, 80% американцев уже считают цены на топливо слишком высокими, а 67% ожидают их дальнейшего роста в ближайшие месяцы. Более половины респондентов обвиняют его в подорожании бензина, а 56% недовольны его политикой в отношении Ирана.

    Для сравнения: при нынешнем курсе доллара в 87 рублей, цена бензина в США – около 92 рублей за литр, тогда как в Москве литр АИ-95 стоит 65-70 рублей.

    Ранее сообщалось, что почти половина американцев считают президента США и его администрацию главными виновниками роста цен на бензин.

    В пятницу стало известно, что администрация американского лидера рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, для стабилизации цен на нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 115 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утро четверга ознаменовалось резким скачком Brent: цена майских фьючерсов впервые с 9 марта поднялась выше 115 долларов за баррель.

    По информации торговых площадок, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 7,14%, передает РИА «Новости». К 10.14 мск цена актива достигала уровня 115,05 доллара за баррель.

    Столь высокие показатели фиксируются рынком впервые с девятого марта. Одновременно с этим майский фьючерс на WTI подорожал на 1,55%, достигнув отметки 96,94 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа.

    Стоимость барреля марки Brent ранее достигла 112 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен до 150 долларов.

    19 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Минфин заявил о сохранении топливного демпфера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов России не планирует возвращать коэффициент ВСПР или менять параметры выплат по топливному демпферу.

    Министерство финансов России не рассматривает возможность возвращения коэффициента ВСПР в формулу топливного демпфера или внесения других изменений в этот механизм. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов, добавив: «Сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что решений по изменению параметров топливного демпфера на данный момент нет и вопрос о продлении моратория на его обнуление не поднимался. По его словам, профильные ведомства продолжают обсуждения по возможным корректировкам, однако окончательных договоренностей пока не достигли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до мая 2026 года. Позже глава государства провел совещание по вопросам роста цен на нефть и газ. Он также заявил, что высокий уровень цен на сырьевые товары временный.

    19 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Премьер Хорватии: Поставки нефти по «Дружбе» были дешевле альтернативы на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» обходились Венгрии и Словакии примерно на 30% дешевле, чем закупка альтернативного сырья по Адриатическому нефтепроводу JANAF, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, прибыв на саммит ЕС.

    «Как вы, возможно, знаете, существует разница в цене нефти, которую вы покупаете на рынке где-то еще, по сравнению с той, которая поступает по трубопроводу из России через Украину в Словакию и Венгрию. И разница в цене, как говорят, составляет 30%. Так что, возможно, это дает вам довольно убедительный ответ на вопрос, в чем заключается проблема», – отметил хорватский премьер, передает ТАСС.

    Пленкович также заявил, что объем поставок нефти нероссийского происхождения, который морем поступает в Хорватию, а затем по JANAF идет в Венгрию и Словакию, якобы превышает совокупные мощности НПЗ этих стран.

    Ранее Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил блокировать помощь ЕС Украине без нефти из «Дружбы».

    19 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о рекордных продажах нефти из США в Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Азиатские страны увеличили закупки американской нефти до рекордных 60 млн баррелей на фоне нестабильности в Персидском заливе, отмечают западные СМИ.

    Азиатские страны закупили у Соединенных Штатов рекордный за три года объем нефти, пишет Bloomberg. Причиной стала напряженность вокруг Ирана: из-за нападения США и Израиля на эту страну поставки энергоносителей из Персидского залива оказались заблокированы, и суда с нефтью застряли в районе Ормузского пролива.

    В последние дни страны Азии значительно увеличили закупки американской нефти, доведя объемы апрельских отгрузок примерно до 60 млн баррелей – это максимум с апреля 2023 года. Окно для покупки партий с апрельской отгрузкой еще остается открытым, поэтому экспорт может вырасти, а цены на американскую нефть продолжают расти.

    Однако такая нефть не станет быстрым решением проблем для Республики Корея, Сингапура, Таиланда и Японии, отмечает издание. Апрельские партии дойдут до пунктов назначения только примерно через два месяца. Обычно США экспортируют около 110 млн баррелей нефти в месяц, из них более трети идет в Азию. За январь и февраль азиатские покупатели приобрели около 70 млн баррелей американской нефти.

    Ранее в четверг парламент Ирана начал рассматривать законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив. В то же время, Южная Корея ведет переговоры с компаниями о возможности импорта нефти и нафты из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, котировки нефти Brent утром четверга выросли выше 115 долларов за баррель впервые с 9 марта. А накануне энергетическая инфраструктура Ирана подверглась ударам по объектам Южного Парса, что вызвало скачок цен на нефть и газ.

    Напомним, что 10 марта командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    19 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в выборы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор национальной разведки США сообщила, что конкретных данных о вмешательстве иностранных государств в выборы пока не представлено, но проверки продолжаются.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американская разведка не раскрывает подробные данные о возможном вмешательстве иностранных держав в выборы. По ее словам, продолжается изучение как прошлых, так и потенциальных текущих попыток зарубежного влияния на американский избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем изучать предыдущие попытки вмешательства в наши выборы и любые текущие угрозы, которые могут существовать в преддверии предстоящих выборов», – отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США.

    Отвечая на вопрос о наличии разведданных по вмешательству в выборы 2020 года, в том числе в штате Джорджия, она подчеркнула, что конкретная информация отсутствует, однако работа по этому направлению ведется.

    В слушаниях также приняли участие руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Разведывательного управления Министерства обороны. Обсуждались оценки угроз национальной безопасности в контексте предстоящих выборов.

    Ранее Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Позже директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Хиллари Клинтон становится все более заметной в публичном пространстве по мере приближения развязки скандала с «русским следом» на выборах в США.


