Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

Axios: Цены на бензин в США могут вырасти до 4 долларов за галлон

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Axios, цены на бензин в США стремительно растут из-за войны с Ираном, и, как отмечается, большинство американцев уже в ближайшее время будут платить более четырех долларов за галлон. Это самый резкий скачок стоимости топлива за последние годы, и он становится очевидным для всех – многие судят о ходе конфликта, глядя на табло ближайшей автозаправки.

В Белом доме уверяют, что рост цен продлится недолго: «Президент США ясно дал понять, что это краткосрочные потрясения. В конечном итоге, как только иранский режим будет нейтрализован, цены на нефть и бензин снова резко снизятся, возможно, даже ниже прежнего уровня», – заявил пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс. Однако эксперты предупреждают, что снижение стоимости топлива может занять от нескольких недель до нескольких месяцев даже после завершения активной фазы войны.

Вице-президент Вэнс признал, что американцев ожидают «трудные недели», если конфликт затянется или если Иран нанесет новые удары по энергетической инфраструктуре Персидского залива. Особую тревогу вызывают возможное закрытие Ормузского пролива – ключевой артерии мировой нефтяной торговли – и потенциальное затягивание войны, что может привести к долгосрочному росту цен.

Американский лидер пытается смягчить ситуацию, используя стратегические запасы нефти и временно отменяя ограничения на морские перевозки. Несмотря на эти меры, по данным опроса Yahoo/YouGov, 80% американцев уже считают цены на топливо слишком высокими, а 67% ожидают их дальнейшего роста в ближайшие месяцы. Более половины респондентов обвиняют его в подорожании бензина, а 56% недовольны его политикой в отношении Ирана.

Для сравнения: при нынешнем курсе доллара в 87 рублей, цена бензина в США – около 92 рублей за литр, тогда как в Москве литр АИ-95 стоит 65-70 рублей.

Ранее сообщалось, что почти половина американцев считают президента США и его администрацию главными виновниками роста цен на бензин.

В пятницу стало известно, что администрация американского лидера рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, для стабилизации цен на нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.