Якушев рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО на выборах

Tекст: Вера Басилая

На заседании Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что действующие внутрипартийные нормы позволяют учитывать особенности службы кандидатов из числа участников спецоперации, в том числе невозможность их личного присутствия при подаче документов.

«Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь своего наставника. Естественно, с первого момента, как только участник специальной военной операции решил у нас участвовать в избирательной кампании, мы должны этот институт наставничества ему в полном объеме обеспечить», – заявил Якушев.

Якушев отметил, что сопровождение таких кандидатов продолжается и после выборов, а меры поддержки будут действовать на всех уровнях выборов.

Секретарь Генсовета уточнил, что на предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется дополнительная норма: к числу поданных голосов добавляются 25%, и эта мера будет применяться и в 2026 году. С 2023 года более 1300 участников СВО уже получили мандаты от «Единой России». В 2026 году партия рассчитывает увеличить это число.

Усиление первичных и местных отделений должно обеспечить широкую поддержку партии, а актив «Единой России» нацеливают на привлечение на выборы не только себя, но и членов семей.

По данным Якушева, за пять лет численность членов партии выросла на 300 тыс. человек и составляет 2,653 млн человек, число сторонников – 938 тыс. чпеловек. Активно работают 200 тыс. активистов МГЕР и более 250 тыс. активисток «Женского движения Единой России». Партия продолжает развитие структуры и регулярные мероприятия с первичками и муниципальными депутатами, которых около 170 тысяч.

В будущую фракцию, по словам Якушева, должны войти единомышленники, связанные с партией. Победители предварительного голосования обязаны стать членами или сторонниками партии. В 2027 году процедура предварительного голосования будет усовершенствована, станет проще и дифференцированной – в зависимости от численности избирателей и уровня выборов. Уже зарегистрировались 1709 кандидатов, из них 81 участник СВО. Конкуренция на выборах, по его словам, ожидается высокая.

Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Первый этап съезда состоится в конце июня, второй – в августе, тогда же будет утверждена программа партии. Основные дни голосования намечены на 18-20 сентября. Цель партии – получить 55% по спискам и привлечь к голосованию 30 млн избирателей. Якушев подчеркнул, что важно проводить встречи с избирателями и учитывать их критику.

В народную программу «Единой России» поступило уже более 16 тыс. предложений. Их сбор проходит онлайн и на офлайн-площадках в 16 городах, где проживают более 600 тыс. избирателей. Программа будет состоять из двух частей: предвыборной и идеологической. Экспертный совет по подготовке программы уже сформирован, в него вошли Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.