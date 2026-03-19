Нарушения курьеров на электровелосипедах предложили фиксировать с помощью ГЛОНАСС

Tекст: Валерия Городецкая

Участники встречи отметили, что массовое появление таких средств индивидуальной мобильности (СИМ) на городских улицах привело к росту числа дорожных происшествий и конфликтов между участниками движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член Комиссии ОП РФ по безопасности Валерий Солдунов акцентировал внимание на комплексности проблемы, выделив четыре ключевых фактора: человеческий, технический, инфраструктурный и погодный. Он подчеркнул, что задача экспертов – не поиск виновных, а выработка системы регулирования, учитывающей интересы всех сторон, включая службы доставки, городские власти и самих жителей.

Председатель профильной комиссии ОП РФ Михаил Аничкин отметил, что в палату поступает значительное число жалоб на нарушения ПДД курьерами, и призвал к созданию строгой системы контроля. Он предложил расширить применение системы видеонаблюдения и напомнил о случаях использования курьеров преступниками и террористами, подчеркнув важность безопасности на государственном уровне.

Председатель общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая предложила опираться на новые технологии, которые могут ограничивать скорость и помогать курьерам управлять транспортом. По ее словам, уже сегодня сервисы внедряют такие решения, и они доказывают свою эффективность. Она подчеркнула необходимость перенять успешный опыт аренды самокатов и адаптировать его для курьерских служб.

Заместитель председателя комиссии Александр Холодов отметил отсутствие единого мирового подхода к регулированию СИМ и призвал учитывать особенности российского законодательства и инфраструктуры. Он напомнил о президентском указе, утверждающем стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года, и рекомендовал приравнять любые транспортные средства с двигателем к мопедам для упрощения контроля.

Заместитель генерального директора ООО «За рулем» Степан Кузьменко предложил ввести обязательное оснащение системой ГЛОНАСС для всех электросамокатов и электровелосипедов, чтобы повысить контроль и облегчить сбор данных о нарушениях ПДД. Другие эксперты поддержали идею повышения уровня знаний курьеров, совершенствования инфраструктуры и укрепления взаимодействия между компаниями и государственными структурами.

В итоге все участники согласились, что необходимы дополнительные меры правового регулирования, ужесточение ответственности нарушителей и усиление контроля за работой сервисов доставки, чтобы повысить безопасность на дорогах российских городов.