Начались выплаты компенсаций аграриям Новосибирской области

Стартовали выплаты компенсаций пострадавшим аграриям Новосибирской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первые выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим в Новосибирской области, уже начались. Как рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Комсомольской правде», региональные власти также проработали дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей.

Данкверт сообщил: «Первые выплаты компенсаций уже начались. Есть базовая формула, которая привязана к живому весу, – регион обозначил ориентир, опираясь на данные Росстата, в 173 рубля за килограмм живого веса, и это решение, от которого можно отталкиваться».

Руководитель Россельхознадзора добавил, что понимает озабоченность аграриев, отмечающих, что такая формула не учитывает племенную ценность животных и годы труда.

В связи с этим, по словам Данкверта, регион разработал дополнительные меры поддержки. Это должно помочь фермерам компенсировать отличия между фактическими потерями и стандартными расчетами.

Ранее в четверг Минсельхоз пообещал усилить поддержку фермеров в Новосибирской области. А губернатор области заявил, что в регионе нет проблем с молоком и мясом, несмотря на вспышку заболеваний среди домашних животных.

Напомним, накануне власти выделили 200 млн рублей на компенсации пострадавшим хозяйствам и начали выплаты владельцам личных подсобных хозяйств.



