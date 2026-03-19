  В Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом
    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном
    19 марта 2026, 20:33 • Новости дня

    Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в выборы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор национальной разведки США сообщила, что конкретных данных о вмешательстве иностранных государств в выборы пока не представлено, но проверки продолжаются.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что американская разведка не раскрывает подробные данные о возможном вмешательстве иностранных держав в выборы. По ее словам, продолжается изучение как прошлых, так и потенциальных текущих попыток зарубежного влияния на американский избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем изучать предыдущие попытки вмешательства в наши выборы и любые текущие угрозы, которые могут существовать в преддверии предстоящих выборов», – отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США.

    Отвечая на вопрос о наличии разведданных по вмешательству в выборы 2020 года, в том числе в штате Джорджия, она подчеркнула, что конкретная информация отсутствует, однако работа по этому направлению ведется.

    В слушаниях также приняли участие руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Разведывательного управления Министерства обороны. Обсуждались оценки угроз национальной безопасности в контексте предстоящих выборов.

    Ранее Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Позже директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Хиллари Клинтон становится все более заметной в публичном пространстве по мере приближения развязки скандала с «русским следом» на выборах в США.


    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    18 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Разведка США назвала условия сотрудничества с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом докладе американской разведки отмечено, что определенные обстоятельства могут позволить развивать избирательное партнерство между Россией и США.

    В отчете для конгресса, опубликованном американскими разведслужбами, говорится, что стремление России к многополярности могло бы создать возможности для выборочного сотрудничества с Соединенными Штатами, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что необходимым условием для такого взаимодействия разведка считает снижение восприятия Вашингтона как угрозы со стороны Москвы.

    При этом в докладе подчеркивается, что пока между странами сохраняется напряженность, но отдельные сферы сотрудничества возможны в случае ослабления антагонизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники разведки США выражают обеспокоенность по поводу того, почему Россия не прекращает спецоперацию на Украине несмотря на экономические риски.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.


    18 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Доклад разведки США: Россия сохранит устойчивость к санкциям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская разведка в докладе для Конгресса отметила, что Россия сможет противостоять экономическому давлению со стороны Запада.

    Россия, вероятно, останется устойчивой к санкционному давлению Запада, говорится в свежем докладе американских разведорганов, который был представлен Конгрессу, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что Москва способна противостоять западным санкциям и ограничениям на экспорт благодаря выстроенным экономическим механизмам.

    В докладе подчеркивается: «Россия, вероятно, сохранит устойчивость перед лицом западных санкций и мер экспортного контроля». Авторы документа отмечают, что власти России продолжают активно искать обходные пути, чтобы минимизировать ущерб от ограничительных мер.

    По мнению американских аналитиков, устойчивость российской экономики к санкциям может сохраняться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они считают, что это связано с адаптацией ключевых секторов и изменением внешнеэкономических связей.

    Ранее в среду американские разведслужбы также сделали вывод, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Кроме того, в новом докладе американской разведки отмечено, что определенные обстоятельства могут позволить развивать избирательное партнерство между Россией и США. А позже в среду Минфин США исключил из санкционного списка против России трех человек и три компании.

    18 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    США заявили о готовности к военному диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием.

    Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

    В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

    Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    18 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    США вывели из-под санкций три компании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский Минфин сообщил об исключении из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции и компаний из Турции и ОАЭ.

    США вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации. Соответствующая информация содержится в официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), опубликованном на сайте ведомства.

    Санкционный список покинули гражданка России Евгения Тюрикова, также известная под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен. Решение о снятии ограничительных мер коснулось и трех организаций.

    Из-под санкций выведены турецкие компании Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также организация Futuris FZE, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах. С подробными причинами исключения из списка ведомство не ознакомило.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

    В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.


    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    18 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    Дмитриев предложил США санкции против ЕС и Британии за разрушение цивилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтону следует наказать европейских союзников за миграционную политику и одновременно снять ограничения с Москвы для поддержки энергорынков, заявил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Американской стороне стоит задуматься о смене вектора давления, заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» – задал он риторический вопрос в соцсетях.

    Также он указал на неготовность европейских партнеров оказывать помощь Соединенным Штатам в ситуации с Ормузским проливом.

    До этого Дмитриев посещал США для обсуждения ситуации на энергетических рынках. Он указывал на рост интереса государств к российской нефти после ослабления американского санкционного давления.

    19 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    В США заявили о спланированной кампании по нагнетанию напряженности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».

    Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

    Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

    Кремль предупредил о возможности усиления кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Flightradar: Самолет США более трех часов патрулирует у Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский разведывательный самолет более трех часов выполняет патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей, следует из данных Flightradar.

    Отмечается, что разведывательный самолет Bombardier Artemis II уже более трех часов выполняет работу у границ Калининградской области, передает ТАСС.

    Bombardier Artemis II вылетел утром с авиабазы в населенном пункте Михаил-Когэлничану в Румынии примерно в 9.40 мск. За два часа самолет пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, а затем приступил к патрулированию в районе Калининградской области.

    С 11.40 самолет летает кругами, облетая регион с акватории Балтийского моря, а также пролетая над частями Литвы и Польши. По состоянию на 14:40 мск, Bombardier Artemis II продолжает выполнять разведывательную миссию в том же районе.

    27 февраля норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер во время полета у российской границы севернее Мурманска, прежде чем вернуться на базу.

    Ранее Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США.

    19 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Дмитриев обвинил разжигателей войны в использовании фейк-источников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны используют фейковые анонимные источники, чтобы препятствовать прогрессу.

    «Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», – написал Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева прозвучал на фоне заявления члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА «Новости».

    В четверг Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

