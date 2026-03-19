    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет
    19 марта 2026, 18:40 • Новости дня

    Церемония награждения победителей Паралимпиады началась в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле проходит церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх.

    Мероприятие посвящено чествованию победителей и призеров, представлявших Россию на соревнованиях, прошедших с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщил Кремль в Max.

    В российскую команду вошли шесть атлетов и один спортсмен-ведущий, которые участвовали в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Всего им удалось завоевать 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.

    По итогам турнира сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.

    Напомним, президент России Владимир Путин удостоил государственных наград спортсменов-паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства
    @ Вадим Жернов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    18 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    18 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры России опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Среди предложений – маркировка созданных с помощью нейросетей аудиовизуальных материалов.

    Проект распространяется на разработчиков искусственного интеллекта, включая как юридических, так и физических лиц. Однако его положения не будут действовать в сферах обороны, обеспечения безопасности государства, при чрезвычайных ситуациях и в вопросах охраны правопорядка, если иное не прописано в других федеральных законах. Новый закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.

    Законопроект определяет правовые рамки, связанные с разработкой, внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель документа – создать правовую основу для ускоренного развития и внедрения ИИ, одновременно обеспечивая защиту личности, общества и государства, а также укрепляя технологический суверенитет России. Он распространяется на деятельность физических и юридических лиц внутри страны, которые разрабатывают, применяют или внедряют ИИ.

    В проекте закона определены основные принципы регулирования ИИ, права граждан при взаимодействии с ИИ, обязанности разработчиков, ответственность пользователей, а также полномочия органов власти России в области регулирования технологий искусственного интеллекта.

    Согласно документу, все этапы разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны выполняться гражданами России и российскими организациями.

    Оператор системы ИИ обязан немедленно приостанавливать работу объектов с применением искусственного интеллекта, если выявляется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц или окружающей среде.

    Предложенные правила маркировки ИИ-контента предусматривают наличие соответствующего предупреждения, которое обеспечивает владелец ИИ-сервиса. Соцсети должны будут проверять наличие предупреждения о сгенерированном контенте и при необходимости маркировать материалы.

    Пользователи сервисов ИИ несут ответственность за действия, нарушающие законодательство РФ, если результат их использования противоречит закону. Это касается как умышленных нарушений, так и несоблюдения правил использования сервиса. Нарушители законодательства в сфере искусственного интеллекта будут привлекаться к ответственности в соответствии с российскими законами – от административной до уголовной.

    Ранее президент России Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ. Глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства. Он отмечал преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда.

    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня

    Захарова: Россия передаст Бербок доклад о нацистком прошлом дипломатов ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посещение спортзала, правильное питание, активный образ жизни и регулярные осмотры у врачей – залог здоровья. В этом уверены опрошенные газетой ВЗГЛЯД москвичи. Однако респонденты поспорили о том, какая возрастная группа больше всего заботится о себе.

    «Зумеры», которые ведут здоровый образ жизни, наверное, лучше всего подходят под категорию тех, кто больше других следит за своим здоровьем», – говорит один из опрошенных, добавляя, что речь также может идти о людях, ранее сталкивающихся с проблемами со здоровьем.

    «Молодежь активно занимается спортом, старается сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем», – соглашается женщина.

    Что любопытно, сами представители поколения «зумеров» не согласны с этими утверждениями. «Зумерам» некогда этим заниматься. Они либо работают, либо спят. А вот миллениалы, которым больше 30 лет, ходят в тренажерный зал, правильно питаются, увлекаются нутрициологией», – оппонирует представитель молодого поколения.

    «Миллениалы принимают осознанное решение уделять своему здоровью особое внимание. Они занимаются йогой, едят сбалансированную еду», – подтверждает одна из женщин.

    Другая девушка добавляет: «Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой».

    Еще одна категория, уделяющая особое внимание своему здоровью – люди старшего поколения. «Это пожилые граждане, преимущественно женщины. Я это замечала в больницах: бабушки готовы сдавать абсолютно любые анализы, проходить все доступные диспансеризации», – поделилась девушка.

    «Еще пенсионеров часто можно встретить в аптеке. А тех, кого в аптеке больше, те и заботятся о своем здоровье больше других», – соглашается с ней молодой человек.

    Другие же считают, что дело не в возрасте и даже не в половой принадлежности. «Больше всех о здоровье заботятся те, у кого ответственность и самодисциплина находятся на первом месте», – уверенно заявляет одна из женщин. «Скорее всего, это спортсмены. Как минимум им это выгодно», – заключил прохожий.

    Что примечательно, все опрошенные, вне зависимости от пола, возраста и ответов, заверили, что внимательно следят за своим здоровьем: занимаются спортом, ведут активный образ жизни, пьют витамины хотя бы в профилактических дозах и регулярно проходят медицинские обследования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спрашивала у горожан, по какому принципу они формируют семейный бюджет, а также узнавала, какие темы пары не готовы обсуждать в отношениях.

    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Захарова: ФРГ вместо ведения переговоров за столом сползла под него

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    18 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    18 марта 2026, 20:18 • Новости дня

    Следствие выявило взятки и посредничество у трех судей в отставке Ставрополья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о получении и посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении трех бывших судей из Ставропольского края, фигурируют миллионные суммы, уточняет СК России.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края, сообщает СК РФ. Речь идет о бывших заместителе председателя Ставропольского краевого суда Михаиле Хрипунове, судье Октябрьского районного суда Ставрополя Тимуре Набокове и заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве. Дело возбуждено по согласованию с Высшей квалификационной коллегией судей России.

    По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая посредниками, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех млн рублей за содействие в изменении меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд отказал в изменении меры пресечения, поэтому деньги переданы не были.

    В декабре 2023 года, по данным следствия, Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил взятку в размере 50 тысяч рублей за решение в пользу истца по делу о взыскании долга. В июле 2024 года Хрипунов с помощью Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в неизменности решения суда по гражданскому делу.

    Операция по выявлению противоправных действий судей проводилась сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. Михайлов и Сокуренко задержаны: первый заключен под стражу, второй – под домашний арест, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве.

    Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и собирается доказательственная база.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина после ДТП.

    До этого ВККС разрешила Следственному комитету начать расследование по обвинению в коррупции против Елены Коблевой, бывшей председателя Советского суда Ростова-на-Дону. Также комиссия разрешила возбудить уголовное дело против судьи Артура Маслова за получение взятки в виде подарочного сертификата.


    18 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    18 марта 2026, 19:46 • Новости дня

    Главе Минздрава Кубани Филиппову предъявили обвинение в мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, что привело к незаконному обогащению на сумму 1 млрд рублей.

    Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    «Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – рассказали там.

    Накануне стало известно, что министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.

    До этого главу Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за хищение бюджетных средств.

    18 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    18 марта 2026, 21:36 • Новости дня

    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами и ранили мирного жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дрона ВСУ в районе Купино Белгородской области, пострадавшему оказали медицинскую помощь, также повреждены автомобили и здания, сообщают власти региона.

    В результате атаки украинских дронов в Белгородской области пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил: «В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму». Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

    На месте происшествия осколками повреждены два легковых автомобиля и автобус. Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре в городе Грайворон, который атаковали четыре FPV-дрона: пострадали фасады и остекление коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры многоквартирного дома. Повреждены три машины, один из автомобилей загорелся, пожар удалось ликвидировать силами МЧС.

    В Грайворонском округе по селу Дорогощь были зафиксированы удары двух FPV-дронов, в результате чего повреждены два автомобиля и забор домовладения посечён осколками. В селе Гора-Подол из-за детонации беспилотника выбиты окна в частном доме, разбит автомобиль.

    Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Грайворон в Белгородской области дрон ВСУ убил водителя автомобиля. Также во вторник пять человек, включая четверых несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Корочу.

    А в понедельник в селе Ржевка микроавтобус подвергся атаке беспилотника, пострадали мужчина и женщина.


    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    18 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    18 марта 2026, 21:10 • Новости дня

    Минсельхоз рассказал о поддержке пострадавших хозяйств Новосибирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили о выделении 200 млн рублей на компенсации хозяйствам, пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области, и начале выплат владельцам ЛПХ.

    Минсельхоз России сообщил, что пострадавшим хозяйствам Новосибирской области будет оказана вся необходимая поддержка. В регионе работает специальная рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя министра сельского хозяйства Романа Некрасова. Эксперты анализируют ситуацию со вспышками пастереллеза, контролируют мероприятия по локализации очагов и проводят встречи с пострадавшими хозяйствами.

    Сергей Данкверт отметил, что принимаемые меры крайне важны, но подчеркнул недостаточность своевременной и полной работы местных властей. Наряду с ликвидацией последствий одной из ключевых задач названо оперативное возмещение ущерба. На эти цели выделено около 200 млн рублей, компенсации уже получили свыше 20 собственников, а выплаты начнут поступать владельцам ЛПХ с завтрашнего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири. В понедельник в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза.

    Накануне власти региона сообщили, что жители Новосибирской области, потерявшие скот, смогут получить компенсации в полном объеме вне зависимости от соблюдения санитарных норм.


    18 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возгорание в вентиляционной системе ресторана, находящегося в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, было ликвидировано до приезда пожарных.

    По данным ГУ МЧС по Москве, причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что сотрудники объекта справились с огнем самостоятельно и к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытого горения уже не было. Из части здания, где находятся рестораны и магазины, люди эвакуировались сами, сообщили в экстренных службах.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    В декабре крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области.

    В августе в Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны.

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    18 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Lego оформила два новых товарных знака в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датская компания Lego зарегистрировала в России товарные знаки Monkie Kid и Bionicle, что позволит продавать соответствующие игрушки и электронные игры на отечественном рынке, отмечают информагентства.

    Датская компания Lego зарегистрировала два товарных знака в России. Роспатент одобрил заявки на бренды «Monkie Kid» и «Bionicle», поданные компанией «Лего Холдинг А/С» в марте, отмечает РИА «Новости».

    Согласно документам, под этими товарными знаками в России разрешат реализовывать игрушки, электронные игры и конструкторы. Ранее сеть сертифицированных магазинов Lego приостановила работу части торговых точек в стране, причиной стал дефицит поставок продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ухода Lego из России было принято решение о выпуске конструкторов с героями «Союзмультфильма».

    Ранее, в 2023 году правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала акции семейного холдинга Kirkbi A/S на сумму 930 млн долларов. Напомним, что в 2022 году Lego Group расторгла контракт с российским дистрибьютором Inventive Retail Group.


    Главное
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    Саакашвили потребовал доставить его на похороны Патриарха Грузии
    «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание»
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства