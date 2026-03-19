В Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом

Правительство внесло законопроект о применении армии для защиты арестованных россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законопроект о возможности использования Вооруженных сил для защиты россиян, арестованных за рубежом, был внесен правительством России в Госдуму, передает РИА «Новости». Документ предусматривает защиту граждан в случаях, когда арест или преследование осуществляется по решениям судов иностранных государств, обладающих уголовной юрисдикцией без участия России, а также если такие органы не действуют на основании международного договора или резолюции Совбеза ООН.

В пояснительной записке подчеркивается, что президент России обладает полномочиями принимать меры по защите страны и ее граждан, если решения или действия иностранных и международных органов противоречат интересам и публичному правопорядку Российской Федерации. Согласно проекту, президент сможет по своему решению использовать формирования Вооруженных сил за пределами страны для защиты граждан, если возникнет соответствующая необходимость.

Отмечается, что проект разработан для расширения мер по защите россиян, подвергнутых аресту, задержанию или преследованию за рубежом по решениям иностранных судов, вынесенным без участия России.

Ранее правительственная комиссия одобрила проект закона о защите граждан России от преследования зарубежными судами, полномочия которых не признаны Россией. А президент России Владимир Путин заявил, что россияне разочаровались в зарубежных судах.



