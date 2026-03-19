В ДТП с тремя машинами под Воронежем погибли три человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

На трассе Р-298 «Курск – Саратов» в Нижнедевицком районе Воронежской области в четверг произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Воронежской области. Авария случилась примерно в 12:00 мск на 182-м километре автодороги, где столкнулись три автомобиля: легковой Kia Cerato, грузовик «Даф» с полуприцепом и «Газель».

По предварительной информации инспекторов, 72-летний водитель Kia Cerato выехал со второстепенной дороги из села Верхнее Турово и оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовым автомобилем «Даф». После удара грузовик по инерции врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении под управлением 38-летнего мужчины. Затем и Kia Cerato, и грузовой автомобиль съехали в кювет.

В результате аварии водитель и пассажирка Kia Cerato, 67-летняя женщина, а также водитель «Газели» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

