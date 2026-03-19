Путин подчеркнул важность работы прокуратуры в защите бюджетных средств

Tекст: Денис Тельманов

Граждане России рассчитывают на эффективную работу прокуратуры в борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Владимир Путин выступил на коллегии Генеральной прокуратуры и подчеркнул, что основное внимание следует уделить защите бюджетных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о важности постоянного внимания Генпрокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Президент также сделал акцент на необходимости работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.