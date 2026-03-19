  Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Нарвская народная республика» испугала политиков и спецслужбы Эстонии
    19 марта 2026, 16:53 • Новости дня

    Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности постоянного внимания Генпрокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Глава государства выступил на расширенной коллегии ведомства, подчеркнув, что эти задачи должны оставаться приоритетными для прокуроров. «В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом», – заявил президент, его выступление опубликовал Кремль в Max.

    Путин обратил внимание на то, что в прошлом году было зафиксировано значительное увеличение числа преступлений террористической направленности.

    Президент также призвал сотрудников Генпрокуратуры содействовать повышению защищенности промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

    Ранее Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию.

    В декабре российский лидер утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    19 марта 2026, 01:17 • Новости дня
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке

    КСИР: Иран атаковал связанные с США энергообъекты на Ближнем Востоке

    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по иранской инфраструктуре, заявил Корпус стражей исламской революции.

    КСИР сообщил, что Иран завершил 63-ю волну ответных ударов по противнику, она была направлена против объектов инфраструктуры энергетики в соседних странах, связанных с США, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что целью не было распространение конфликта на нефтяные объекты и нанесение ущерба экономикам дружественных и соседних стран. «Однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны», – приводит текст сообщения КСИР РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    КСИР пояснил, что атаковал «энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами», поскольку Ирану «необходимо защищать инфраструктуру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила, что в результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству СПГ, «причинен значительный ущерб». Катар объявил двух атташе Ирана персонами нон-грата.

    Ранее президент страны Масуд Пезешкиан предупреждал, что последствия ударов по энергоинфраструктуре Ирана могут иметь глобальный масштаб.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    Комментарии (14)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ, возник пожар.

    Катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию. Однако обошлось без жертв, передает РИА «Новости».

    По информации министерства обороны страны, силы ПВО Катара смогли сбить четыре баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана. Одна ракета упала на территории Рас-Лаффана.

    Работа комплекса приостановлена. До февраля 2026 года комплекс в Рас-Лаффан обеспечивал до 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает ракетными атаками на военные объекты и нефтегазовую структуру в регионе.

    Комментарии (13)
    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    Комментарии (22)
    18 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В стране отмечается увеличение числа обращений к фальш-кремации, когда прощание проводят в одном регионе, а кремация производится в другом.

    Владельца ГК Ritual.ru Олег Шелягов сообщил в интервью Коммерсантъ, что в России становится востребованнее услуга фальш-кремации. Этот формат предполагает, что церемония прощания проходит в траурном зале по месту жительства умершего, после чего тело перевозят для кремации в другой регион страны.

    По словам Шелягова, граждане иногда вынуждены выбирать такой способ из-за отсутствия крематориев в их регионе. Однако основным фактором становится желание снизить расходы, так как цены на кремацию в ближайшем крематории могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортировки.

    Шелягов отметил: «Цены на услуги ближайшего крематория могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортных расходов». В целом, по словам эксперта, в Петербурге кремацию выбирают около 70% клиентов, а в Москве – более 50%.

    Такой способ захоронения становится популярнее в северных регионах, где зимой сложно копать землю, тогда как на юге страны кремация только начинает распространяться.

    Летом прошлого года в Приозерском районе Ленинградской области обнаружили двух закопанных заживо в землю человек, их погребли в ходе обряда. Полицейские потребовали незамедлительно выкопать людей, после чего убедились, что с ними все в порядке.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные намерены в ближайшее время поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет, сообщают американские новостные агентства.

    Вооруженные силы США находятся в шаге от получения первого гиперзвукового комплекса, сказал представитель американских сухопутных генерал-лейтенант Фрэнк Лозано Bloomberg.

    «Мы очень близки к тому, чтобы полностью оснастить первую батарею всеми своими возможностями, и я не хочу портить сюрприз, но мы в нескольких неделях от этого», – сказал Лозано.

    Военные сотрудничают с корпорацией Lockheed Martin для наращивания производства боеприпасов, сборка которых частично осуществляется вручную из-за высокой сложности. Ранее испытательное управление Пентагона предупредило о недостатке данных для оценки эффективности системы Dark Eagle, однако армия не обязана следовать этим рекомендациям.

    С 2018 года Вашингтон потратил на данные разработки более 12 млрд долларов, но по-прежнему отстает от Москвы и Пекина. Российские войска уже применяли гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине.

    В 2025 году армия США планировала проведение очередных испытаний дальнобойного гиперзвукового оружия. Издание Defense News сообщало о переносе сроков поставки этих систем на конец 2025 года из-за технических проблем.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    @ volgaclubs

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая модель российского автомобильного бренда Volga – кроссовер К50 – поступит в продажу в России летом 2026 года, сообщила компания.

    Компания официально объявила сроки выхода на рынок первой модели возрожденной марки, передает РИА Новости.

    «Флагманский кроссовер Volga К50 появится в продаже у официальных дилеров марки летом 2026 года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к старту продаж», – говорится в сообщении.

    Новинка получила бензиновый двигатель объемом два литра с турбиной и мощностью 238 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также автомобиль оснащается системой полного привода.

    Серийное производство машин стартует на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Выпуском автомобилей займется акционерное общество «Нижегородские легковые автомобили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало сборки машин под брендом «Волга» весной 2026 года. Эксперты спрогнозировали стоимость новых моделей в диапазоне от 2,5 до 4,5 млн рублей. Ранее новую линейку автомобилей впервые представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России».

    Комментарии (32)
    19 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Позиция Мадрида по осуждению удара по Ирану, которую ранее поддерживали лишь немногие, теперь становится общей для лидеров Евросоюза, пишет Politico.

    Позиция Испании относительно конфликта на Ближнем Востоке постепенно находит поддержку среди стран Евросоюза, сообщает Politico.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в самом начале осудил удары США и Израиля по Ирану, оказавшись в одиночестве среди европейских лидеров, однако сейчас к его антивоенной линии склоняются и другие государства ЕС.

    Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью изданию: «Европа наконец проявляет решимость – так же, как с самого начала поступила Испания». По его словам, нынешняя позиция ЕС показывает, что Мадрид изначально не был изолирован – он просто стал первым, кто выступил открыто против войны, и теперь другие страны идут вслед за Испанией.

    На предстоящем саммите Европейского совета, согласно проекту итогового заявления, ЕС собирается призвать к полному соблюдению международного права всеми сторонами, включая принципы Устава ООН и нормы гуманитарного права, а также выразить критику в адрес США и Израиля.

    Альбарес отметил, что истинный реализм в политике заключается в том, чтобы выступать за мир, защищать благополучие граждан и добиваться деэскалации. Испанский министр также провел параллели между атакой на Иран, СВО на Украине, действиями США в Венесуэле и планами Трампа по аннексии Гренландии, подчеркнув: «Цели внешней политики нельзя навязывать войной».

    Он добавил, что конфликт уже сказывается на европейцах: растут цены на электроэнергию, и существует риск новой миграционной волны, поскольку в Ливане насчитывается почти 1 млн внутренне перемещенных лиц. Альбарес подчеркнул, что ЕС обязан последовательно осуждать любые войны, независимо от региона, и отстаивать защиту гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране. Вице-премьер страны Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жесткую позицию по этому конфликту. Позднее министры иностранных дел стран ЕС отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии.

    Комментарии (16)
    18 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

    Эксперт Анпилогов: Удары по АЭС «Бушер» создают катастрофические риски для стран Персидского залива

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Любая серьезная авария на «Бушере» приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива: это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. В среду МАГАТЭ сообщило о разрушении одной из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране в результате попадания снаряда. Это произошло на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

    По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

    Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

    Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

    По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

    «Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

    Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

    Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

    Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

    В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

    Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

    В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп растерян

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выглядит растерянным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов по газовой инфраструктуре в Иране и Катаре, считает политолог Фёдор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что это заметно по риторике Трампа, который пытается переложить ответственность на других.

    «Сваливать ответственность на агрессивного партнёра – не самый выигрышный ход. Если неправда, то просто несолидно. А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – добавил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Напомним, QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Комментарии (8)
    18 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

    Президент Ирана Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.

    Глава государства сообщил в соцсетях о смерти Хатиба, а также секретаря Совбеза Али Лариджани и министра обороны Азиза Насирзаде, передает РИА «Новости».

    «Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь», – написал Пезешкиан.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее в Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иран признал терактом убийство Лариджани.

    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    Комментарии (18)
    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    Комментарии (10)
    18 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram

    Роскомнадзор заявил о продолжающихся нарушениях со стороны Telegram в России

    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мессенджер Telegram продолжает работать с нарушениями российского законодательства, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Роскомнадзор по-прежнему фиксирует несоблюдение российского законодательства со стороны администрации Telegram, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что нарушения сохраняются, несмотря на то, что администрация мессенджера блокирует отдельные запрещенные материалы.

    «Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи массово жаловались на сбои Telegram, а эксперты прогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.

    Администрация Telegram ограничила доступ к большому числу сообществ, нарушающих правила платформы.

    Между тем долг Telegram в России превысил 14 млн рублей.

    Комментарии (25)
