  • Новость часаПутин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Нарвская народная республика» испугала политиков и спецслужбы Эстонии
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет
    19 марта 2026, 17:15 • Новости дня

    Минфин заявил о сохранении топливного демпфера

    Минфин не стал обсуждать корректировку топливного демпфера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов России не планирует возвращать коэффициент ВСПР или менять параметры выплат по топливному демпферу.

    Министерство финансов России не рассматривает возможность возвращения коэффициента ВСПР в формулу топливного демпфера или внесения других изменений в этот механизм. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов, добавив: «Сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что решений по изменению параметров топливного демпфера на данный момент нет и вопрос о продлении моратория на его обнуление не поднимался. По его словам, профильные ведомства продолжают обсуждения по возможным корректировкам, однако окончательных договоренностей пока не достигли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до мая 2026 года. Позже глава государства провел совещание по вопросам роста цен на нефть и газ. Он также заявил, что высокий уровень цен на сырьевые товары временный.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    Комментарии (14)
    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    Комментарии (22)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    Комментарии (10)
    19 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива

    Дмитриев предрек нефть по 200 долларов при уходе США из Ормузского пролива

    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение американского военного присутствия в Ормузском проливе способно на определенное время сильно поднять мировые цены на углеводороды, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Это будет значить более 200 долларов (за баррель – прим. ВЗГЛЯД) на какое-то время», – указал Дмитриев с соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так он отреагировал на сообщение о том, что США якобы рассматривают возможность вывода войск из Ормузского пролива.

    Ранее Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждал о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей из-за напряженной ситуации.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства
    @ Вадим Жернов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    Комментарии (5)
    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры России опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Среди предложений – маркировка созданных с помощью нейросетей аудиовизуальных материалов.

    Проект распространяется на разработчиков искусственного интеллекта, включая как юридических, так и физических лиц. Однако его положения не будут действовать в сферах обороны, обеспечения безопасности государства, при чрезвычайных ситуациях и в вопросах охраны правопорядка, если иное не прописано в других федеральных законах. Новый закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.

    Законопроект определяет правовые рамки, связанные с разработкой, внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель документа – создать правовую основу для ускоренного развития и внедрения ИИ, одновременно обеспечивая защиту личности, общества и государства, а также укрепляя технологический суверенитет России. Он распространяется на деятельность физических и юридических лиц внутри страны, которые разрабатывают, применяют или внедряют ИИ.

    В проекте закона определены основные принципы регулирования ИИ, права граждан при взаимодействии с ИИ, обязанности разработчиков, ответственность пользователей, а также полномочия органов власти России в области регулирования технологий искусственного интеллекта.

    Согласно документу, все этапы разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны выполняться гражданами России и российскими организациями.

    Оператор системы ИИ обязан немедленно приостанавливать работу объектов с применением искусственного интеллекта, если выявляется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц или окружающей среде.

    Предложенные правила маркировки ИИ-контента предусматривают наличие соответствующего предупреждения, которое обеспечивает владелец ИИ-сервиса. Соцсети должны будут проверять наличие предупреждения о сгенерированном контенте и при необходимости маркировать материалы.

    Пользователи сервисов ИИ несут ответственность за действия, нарушающие законодательство РФ, если результат их использования противоречит закону. Это касается как умышленных нарушений, так и несоблюдения правил использования сервиса. Нарушители законодательства в сфере искусственного интеллекта будут привлекаться к ответственности в соответствии с российскими законами – от административной до уголовной.

    Ранее президент России Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ. Глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства. Он отмечал преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Стоимость газа в Европе превысила 850 долларов впервые с января 2023 года

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Названа причина расчленения жительницы Красногорска

    Житель Красногорска убил сожительницу и вынес тело в чемоданах из-за бытового конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Красногорске днем мужчина убил свою сожительницу на фоне ссоры и попытался избавиться от тела необычным способом.

    Причиной убийства женщины в Красногорске стал бытовой конфликт, передает ТАСС. Согласно предварительным данным прокуратуры, днем восемнадцатого марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре, дом десять, убил свою сожительницу после ссоры.

    «По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на улице Подмосковный бульвар, д. 10, на почве ранее возникшего конфликта, убил свою сожительницу, тело которой впоследствии вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. После этого подозреваемый покончил с собой.

    Подробности происшествия и обстоятельства конфликта выясняются следователями. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК России обнаружили фрагменты тела женщины в двух чемоданах в Красногорске. В СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве сожитель погибшей покончил с собой.

    В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    Цена нефти Brent превысила 113 долларов впервые с 9 марта

    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг цена нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель, продемонстрировав заметный рост на торгах.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в ходе утренних торгов четверга, передает РИА «Новости».

    По данным биржи, стоимость барреля марки Brent увеличивалась на 4,62%, достигая значения 112,34 доллара.

    За несколько минут до этого показатель поднимался выше 113 долларов, что зафиксировано впервые с 9 марта. Майский фьючерс на американскую WTI также подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия пролива.

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве авторитета ООН

    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве принципов и целей ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России подрывают авторитет всемирной организации.

    Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении России не соответствуют целям, принципам и задачам ООН и наносят ущерб авторитету организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что генсек обязан воздерживаться от ангажированных политических заявлений и не должен заниматься толкованием норм устава организации, передает ТАСС.

    Она отметила: «Высказывания Гутерриша и возглавляемого им секретариата не только не соответствуют целям, принципам и задачам ООН, но и становятся препятствием для их реализации, нанося ущерб авторитету всемирной организации в целом». По словам Захаровой, генсек регулярно делает сомнительные умозаключения, которые демонстрируют его политическую ориентацию и показывают, чьего недовольства он опасается.

    Дипломат выразила сожаление по поводу того, что подобное поведение главы ООН не способствует выполнению уставных задач организации и отражается на ее международном имидже.

    Ранее МИД России осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска и усомнился в необходимости сотрудников Секретариата.

    До этого Захарова предложила Гутерришу перейти работать в НАТО из-за его слов по вопросу самоопределения Крыма. А глава МИД Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия подготовила доклад в ООН о связях немецких дипломатов с нацистами

    Захарова: Россия передаст Бербок доклад о нацистком прошлом дипломатов ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    Бастрыкин возбудил дело против трех судей в отставке из Ставрополья

    Следствие выявило взятки и посредничество у трех судей в отставке Ставрополья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о получении и посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении трех бывших судей из Ставропольского края, фигурируют миллионные суммы, уточняет СК России.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края, сообщает СК РФ. Речь идет о бывших заместителе председателя Ставропольского краевого суда Михаиле Хрипунове, судье Октябрьского районного суда Ставрополя Тимуре Набокове и заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве. Дело возбуждено по согласованию с Высшей квалификационной коллегией судей России.

    По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая посредниками, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех млн рублей за содействие в изменении меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд отказал в изменении меры пресечения, поэтому деньги переданы не были.

    В декабре 2023 года, по данным следствия, Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил взятку в размере 50 тысяч рублей за решение в пользу истца по делу о взыскании долга. В июле 2024 года Хрипунов с помощью Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в неизменности решения суда по гражданскому делу.

    Операция по выявлению противоправных действий судей проводилась сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. Михайлов и Сокуренко задержаны: первый заключен под стражу, второй – под домашний арест, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве.

    Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и собирается доказательственная база.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина после ДТП.

    До этого ВККС разрешила Следственному комитету начать расследование по обвинению в коррупции против Елены Коблевой, бывшей председателя Советского суда Ростова-на-Дону. Также комиссия разрешила возбудить уголовное дело против судьи Артура Маслова за получение взятки в виде подарочного сертификата.


    Комментарии (0)
