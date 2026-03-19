СК обвинил в коррупции пять сотрудников «Мособлгаза»

СК предъявил обвинения 15 участникам коррупционной схемы в «Мособлгазе»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственные органы предъявили обвинение 15 фигурантам дела о коррупции в газовой отрасли, пятеро из которых являются бывшими и действующими сотрудниками АО «Мособлгаз», сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Остальные обвиняемые – представители коммерческих компаний.

По данным следствия, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» и ведущий инженер получили свыше десяти взяток через посредников от представителей бизнеса. Общая сумма незаконных выплат превысила 9 млн рублей и предназначалась за положительное решение о подключении к газовым сетям и увеличении объемов потребления газа.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые привлекаются к ответственности по статьям о получении и даче взяток, а также о посредничестве во взяточничестве. Оперативное сопровождение дела обеспечивают сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области.

В настоящий момент следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений, проверяет возможные новые эпизоды противоправных действий фигурантов и других лиц, связанных с этим делом.

Ранее в Сергиевом Посаде Московской области задержали первого замглавы администрации, начальника управления сельского хозяйства и депутата по делу о хищении бюджетных средств.

До этого Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам заключения за хищения леса и взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области завершили масштабную антикоррупционную операцию с конфискацией более 1,2 млрд рублей имущества и раскрытием 234 фактов коррупции.