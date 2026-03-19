Кабмин заявил о выделении 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов

Мишустин сообщил о выделении 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России распределит более 46,5 млрд рублей на компенсацию затрат субъектов на строительство и модернизацию инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства выделят восьми регионам, прошедшим конкурсный отбор. В числе получателей – Башкирия, Татарстан, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области, а также Москва.

Премьер-министр подчеркнул, что поддержка коснется территорий, которые «помогали бизнесу с формированием инфраструктуры для индустриальных и промышленных технопарков». Благодаря такой поддержке регионов уже реализованы проекты индустриальных парков «Алабуга», «Руднево», «Губкин», промышленного парка «Мастер» и технопарка «Иннопарк» в сфере высоких технологий.

Мишустин отметил, что подобные меры позволяют укреплять экономическую динамику, создавать условия для быстрого запуска новых производств, тестирования решений и вывода продукции на рынок. По его словам, это способствует созданию новых рабочих мест и поддержке предприятий на местах.

Ранее кабмин выделил до 1,5 млрд рублей на укрепление материальной базы МВД. До этого местным властям раскрыли механизм повышения финансовой устойчивости муниципальных образований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.



