    19 марта 2026, 16:10 • Новости дня

    Кабмин заявил о выделении 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства федерального бюджета направят на компенсацию расходов восьми субъектам России для строительства и модернизации инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков, сообщили в правительстве.

    Правительство России распределит более 46,5 млрд рублей на компенсацию затрат субъектов на строительство и модернизацию инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

    Средства выделят восьми регионам, прошедшим конкурсный отбор. В числе получателей – Башкирия, Татарстан, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области, а также Москва.

    Премьер-министр подчеркнул, что поддержка коснется территорий, которые «помогали бизнесу с формированием инфраструктуры для индустриальных и промышленных технопарков». Благодаря такой поддержке регионов уже реализованы проекты индустриальных парков «Алабуга», «Руднево», «Губкин», промышленного парка «Мастер» и технопарка «Иннопарк» в сфере высоких технологий.

    Мишустин отметил, что подобные меры позволяют укреплять экономическую динамику, создавать условия для быстрого запуска новых производств, тестирования решений и вывода продукции на рынок. По его словам, это способствует созданию новых рабочих мест и поддержке предприятий на местах.

    Ранее кабмин выделил до 1,5 млрд рублей на укрепление материальной базы МВД. До этого местным властям раскрыли механизм повышения финансовой устойчивости муниципальных образований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.


    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    18 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой, сообщает СК России.

    Расчлененное тело 35-летней жительницы Красногорска обнаружили в двух чемоданах рядом с домом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, жертву убили, после чего ее сожитель вынес чемоданы с фрагментами тела из квартиры и совершил самоубийство.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. На месте работают криминалисты и следователи, проводится осмотр территории, допросы свидетелей и участников событий.

    Назначение судебных экспертиз и установление всех обстоятельств произошедшего находятся в работе. Следствие продолжает расследование, выясняя мотивы и детали трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, а его мать доставили в реанимацию.

    Ранее сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева был задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца.

    До этого в Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, в результате чего одна из женщин погибла, а другая госпитализирована.


    18 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры России опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Среди предложений – маркировка созданных с помощью нейросетей аудиовизуальных материалов.

    Проект распространяется на разработчиков искусственного интеллекта, включая как юридических, так и физических лиц. Однако его положения не будут действовать в сферах обороны, обеспечения безопасности государства, при чрезвычайных ситуациях и в вопросах охраны правопорядка, если иное не прописано в других федеральных законах. Новый закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.

    Законопроект определяет правовые рамки, связанные с разработкой, внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель документа – создать правовую основу для ускоренного развития и внедрения ИИ, одновременно обеспечивая защиту личности, общества и государства, а также укрепляя технологический суверенитет России. Он распространяется на деятельность физических и юридических лиц внутри страны, которые разрабатывают, применяют или внедряют ИИ.

    В проекте закона определены основные принципы регулирования ИИ, права граждан при взаимодействии с ИИ, обязанности разработчиков, ответственность пользователей, а также полномочия органов власти России в области регулирования технологий искусственного интеллекта.

    Согласно документу, все этапы разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны выполняться гражданами России и российскими организациями.

    Оператор системы ИИ обязан немедленно приостанавливать работу объектов с применением искусственного интеллекта, если выявляется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц или окружающей среде.

    Предложенные правила маркировки ИИ-контента предусматривают наличие соответствующего предупреждения, которое обеспечивает владелец ИИ-сервиса. Соцсети должны будут проверять наличие предупреждения о сгенерированном контенте и при необходимости маркировать материалы.

    Пользователи сервисов ИИ несут ответственность за действия, нарушающие законодательство РФ, если результат их использования противоречит закону. Это касается как умышленных нарушений, так и несоблюдения правил использования сервиса. Нарушители законодательства в сфере искусственного интеллекта будут привлекаться к ответственности в соответствии с российскими законами – от административной до уголовной.

    Ранее президент России Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ. Глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства. Он отмечал преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда.

    18 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Названа причина расчленения жительницы Красногорска

    Житель Красногорска убил сожительницу и вынес тело в чемоданах из-за бытового конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Красногорске днем мужчина убил свою сожительницу на фоне ссоры и попытался избавиться от тела необычным способом.

    Причиной убийства женщины в Красногорске стал бытовой конфликт, передает ТАСС. Согласно предварительным данным прокуратуры, днем восемнадцатого марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре, дом десять, убил свою сожительницу после ссоры.

    «По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на улице Подмосковный бульвар, д. 10, на почве ранее возникшего конфликта, убил свою сожительницу, тело которой впоследствии вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. После этого подозреваемый покончил с собой.

    Подробности происшествия и обстоятельства конфликта выясняются следователями. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК России обнаружили фрагменты тела женщины в двух чемоданах в Красногорске. В СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве сожитель погибшей покончил с собой.

    В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    18 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве авторитета ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России подрывают авторитет всемирной организации.

    Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении России не соответствуют целям, принципам и задачам ООН и наносят ущерб авторитету организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что генсек обязан воздерживаться от ангажированных политических заявлений и не должен заниматься толкованием норм устава организации, передает ТАСС.

    Она отметила: «Высказывания Гутерриша и возглавляемого им секретариата не только не соответствуют целям, принципам и задачам ООН, но и становятся препятствием для их реализации, нанося ущерб авторитету всемирной организации в целом». По словам Захаровой, генсек регулярно делает сомнительные умозаключения, которые демонстрируют его политическую ориентацию и показывают, чьего недовольства он опасается.

    Дипломат выразила сожаление по поводу того, что подобное поведение главы ООН не способствует выполнению уставных задач организации и отражается на ее международном имидже.

    Ранее МИД России осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска и усомнился в необходимости сотрудников Секретариата.

    До этого Захарова предложила Гутерришу перейти работать в НАТО из-за его слов по вопросу самоопределения Крыма. А глава МИД Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    @ Вадим Жернов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия подготовила доклад в ООН о связях немецких дипломатов с нацистами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    18 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    Бастрыкин возбудил дело против трех судей в отставке из Ставрополья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о получении и посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении трех бывших судей из Ставропольского края, фигурируют миллионные суммы, уточняет СК России.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края, сообщает СК РФ. Речь идет о бывших заместителе председателя Ставропольского краевого суда Михаиле Хрипунове, судье Октябрьского районного суда Ставрополя Тимуре Набокове и заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве. Дело возбуждено по согласованию с Высшей квалификационной коллегией судей России.

    По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая посредниками, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех млн рублей за содействие в изменении меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд отказал в изменении меры пресечения, поэтому деньги переданы не были.

    В декабре 2023 года, по данным следствия, Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил взятку в размере 50 тысяч рублей за решение в пользу истца по делу о взыскании долга. В июле 2024 года Хрипунов с помощью Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в неизменности решения суда по гражданскому делу.

    Операция по выявлению противоправных действий судей проводилась сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. Михайлов и Сокуренко задержаны: первый заключен под стражу, второй – под домашний арест, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве.

    Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и собирается доказательственная база.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина после ДТП.

    До этого ВККС разрешила Следственному комитету начать расследование по обвинению в коррупции против Елены Коблевой, бывшей председателя Советского суда Ростова-на-Дону. Также комиссия разрешила возбудить уголовное дело против судьи Артура Маслова за получение взятки в виде подарочного сертификата.


    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    18 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин сообщил о росте зарплат в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о положительных изменениях в экономике Крыма и Севастополя.

    По его словам, в регионе появляются новые инвестиционные проекты как при поддержке государства, так и благодаря участию бизнеса, передает РИА «Новости».

    «В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы», – сказал Путин.

    В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину о росте экономики региона, несмотря на внешнее воздействие и негативные факторы.

    Ранее Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

    18 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Главе Минздрава Кубани предъявили обвинение в мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, что привело к незаконному обогащению на сумму 1 млрд рублей.

    Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    «Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – рассказали там.

    Накануне стало известно, что министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.

    До этого главу Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за хищение бюджетных средств.

    18 марта 2026, 19:08 • Новости дня
    Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года
    @ REUTERS/Vasily Fedosenko

    После решения жителей Крыма и Севастополя в 2014 году провести референдум о вхождении полуострова в состав России на территорию региона прибыли несколько тысяч казаков из различных казачьих войск.

    Всего в Крым, несмотря на препятствия Киева, прибыли примерно три тысячи казаков, сообщает Всероссийское казачье общество. В их числе – порядка тысячи представителей Кубанского казачьего войска, не менее 300 казаков Донского войска и около 200 – Терского.

    Основной задачей казачьих формирований было обеспечение порядка и защита мирных жителей. Казаки заняли ключевые позиции на стратегических направлениях: 220 человек находились на Турецком валу, 120 – на Чонгаре, 58 – на Перекопе. В Симферополе дежурили 370 казаков, в Севастополе – 170. Кроме того, патрули кубанских казаков были размещены у зданий правительства и Верховного Совета Крыма, на транспортных узлах, в том числе в аэропорту Симферополя, а также на избирательных участках.

    Непосредственно в дни проведения референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и его пригородах.

    18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Документ закрепил результаты референдума, прошедшего на полуострове 16 марта. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе.

