В Тюмени шесть человек обвинили в похищениях людей для принудительных работ

В Тюмени шестерых человек обвинили в похищениях людей для принудительного труда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против шестерых жителей Тюмени, которых обвиняют в похищении людей для принудительного труда. Речь идет о преступлениях, совершенных группой лиц из корыстных побуждений, сообщает СК РФ.

Следствие установило, что с 2018-го по 11 февраля 2026 года обвиняемые вместе с неустановленными сообщниками искали людей, злоупотребляющих алкоголем, бездомных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Потерпевших обманом заманивали в квартиры Тюмени, где удерживали их против воли, угрожая насилием и применяя его.

После этого людей незаконно перевозили на строительные объекты в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где эксплуатировали в качестве рабочей силы. Жертвами этих действий стали не менее 20 жителей Тюменской области, все они были освобождены.

Преступление раскрыли сотрудники СК России, РУФСБ и ОБОП ОН УУР УМВД по региону. Суд уже заключил подозреваемых под стражу, следствие продолжает сбор доказательств и поиски других причастных лиц и пострадавших.

