Польша завершила разработку ударного дрона типа «Шахед»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Косиняк-Камыш сообщил, что Польша завершает разработку собственного ударного дрона, аналогичного иранскому «Шахед», передает РИА «Новости». Он добавил, что работы над этим аппаратом находятся на финальной стадии.

Глава Минобороны отметил: «В финальной стадии находятся работы над польским «Шахедом». По его словам, координацию завершающего этапа осуществляет недавно созданный в стране Центр боевых автономных систем (OSA).

Косиняк-Камыш добавил, что первой задачей Центра станет максимально быстро ввести дрон в эксплуатацию и довести проект до практического применения. Полигонные испытания нового беспилотника запланированы на апрель и пройдут в Устке на севере страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Иновроцлав в Польше боевой беспилотник концерна Polska Grupa Zbrojeniowa упал на жилой дом и автомобили и повредил имущество. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о решении создать в Польше отдельные подразделения применения беспилотников в рамках модернизации армии. Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта.