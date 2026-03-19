Макрон сообщил о попытке согласовать создание истребителя FCAS

Tекст: Елизавета Шишкова

Макрон заявил журналистам перед саммитом ЕС, что Франция и Германия намерены в ближайшие недели наладить диалог между Airbus и Dassault для продвижения проекта FCAS.

«Я твердо верю в этот проект, считаю его стратегически обоснованным», – заявил Макрон. Он отметил, что и военные ведомства обеих стран поддерживают создание нового истребителя, однако представители промышленности пока не смогли договориться по ряду вопросов, передает ТАСС.

По данным агентства DPA, Франция и Германия согласовали крайний срок достижения соглашения – 15 апреля, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюсселе. Мерц ранее не исключал возможности провала проекта и отмечал, что Германия может рассмотреть альтернативный вариант сотрудничества с Испанией и другими странами.

Проект FCAS уже неоднократно переносился из-за разногласий между промышленными партнерами. Новый истребитель, согласно плану, должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году. В случае успеха FCAS станет крупнейшим оборонным проектом Европы с общей стоимостью в несколько десятков миллиардов евро. Комплекс будет включать не только пилотируемый самолет, но и беспилотные платформы различного назначения.

Ранее FT сообщала, что Франция и Германия могут отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). По данным издания, страны планируют сосредоточиться на создании облачной системы управления военными силами.