Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при высоких ценах

По его словам, ситуация с автомобильным бензином в стране остается напряжённой: производство и спрос находятся на грани баланса, поэтому экспортные поставки могут привести к дефициту внутри страны, передает ТАСС.

«У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета, в случае, если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано, то есть очень быстро это можно сделать», – отметил он.

Он добавил, что если возникнут проблемы с внутренним балансом, решение о запрете экспорта может быть принято в кратчайшие сроки. По словам Рубцова, на фоне высоких цен такой запрет может быть введён даже превентивно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.