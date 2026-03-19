В РАН отметили рост случаев ожирения у детей

Профессор РАН Погожева сообщила о 27% детей с лишним весом в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 27% российских детей имеют избыточную массу тела, а число страдающих ожирением постепенно растет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора РАН Аллу Погожеву.

По ее словам, из этого числа 9% детей имеют именно ожирение. Она отметила на пресс-конференции «Ожирение – глобальный вызов 21 века»: «Сейчас у нас имеется где-то около 27% с избыточной массой тела, из них 9% – именно с ожирением. Эта цифра потихонечку растет».

Профессор Погожева подчеркнула важность формирования правильных пищевых привычек у детей, чтобы не допускать развития ожирения с раннего возраста. Согласно ее данным, смертность от алиментарно зависимых заболеваний, связанных с ожирением, достигает в России 27%.

Ожирение ведет к повышенным рискам сердечно-сосудистых заболеваний, от которых умирает около 50% россиян, а также связано с риском сахарного диабета второго типа, подагры, желчекаменной и почечнокаменной болезней.

В то же время, по информации ТАСС, в России наметилась небольшая тенденция к снижению уровня ожирения: 1-2% людей с ожирением перешли в категорию избыточной массы тела. Погожева отметила, что «часть лиц, которые имели ожирение, сбросили массу тела и перешли просто в избыточную массу». Она добавила, что хотя результат незначительный, в масштабах всей страны он выглядит положительно.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева указала, что сбалансированный рацион, занятия спортом и регулярные медицинские осмотры являются надежной стратегией против ожирения.

Между тем, до этого сообщалось, что число россиян с ожирением при отсутствии изменений в образе жизни может превысить треть населения в ближайшие 10 лет.