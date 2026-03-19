  Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    19 марта 2026, 13:50 • Новости дня

    Рабочий разбился насмерть в шахте лифта на стройке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой мужчина скончался на строительной площадке в столичном районе Солнцево, сорвавшись с высоты десятого этажа в лифтовую шахту, сообщили в прокуратуре города.

    Трагический инцидент произошел на улице Производственной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Сотрудник субподрядной организации 2000 года рождения сорвался вниз во время выполнения работ, он погиб.

    Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств и причин смерти строителя. Также ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки по факту ЧП.

    В октябре в корпусе МГТУ имени Баумана лифт насмерть придавил рабочего. В сентябре в жилом доме на Ивантеевской улице мужчина упал в шахту лифта с четырехметровой высоты.

    18 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова по делу о драке в московском кафе утверждено и будет передано в суд, сообщает прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

    Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.


    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    16 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы.

    Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Футболист будет находиться в СИЗО до 15 мая 2026 года.

    Ранее Секач признал свою вину в убийстве и выразил раскаяние. В правоохранительных органах сообщили, что он действовал под влиянием мошенников с Украины.

    В субботу в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    17 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Задержаны укравшие с помощью болгарки у москвички 106 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали группу злоумышленников, которые под видом специалистов вскрыли болгаркой сейфы жительницы столицы и вынесли ценности на огромную сумму, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Всего задержано четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет, жертвой стала 19-летняя девушка, сказал Васенин, передает ТАСС.

    «Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам», – пояснил представитель ведомства.

    Еще один участник группы планировал сбыть драгоценности на 51 млн рублей, но был схвачен оперативниками.

    Потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных организаций, и обвинили ее в финансировании незаконной деятельности. Аферисты убедили девушку продемонстрировать содержимое родительских сейфов по видеосвязи, после чего прислали к ней домой «специалистов». Прибывшие мужчины вскрыли хранилища инструментом и забрали все содержимое.

    Злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и дорогие часы общей стоимостью 106 млн рублей, часть украденного удалось вернуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция задержала соучастницу хищения денег и украшений из сейфа дочери бывшего депутата. МВД сообщило о схеме обмана подростков с целью продажи родительских ценностей. В начале марта пенсионерка отдала курьеру аферистов 14 золотых слитков.

    17 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Москвичка попыталась убить женщину по указанию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 20-летняя девушка напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком, действуя по указанию телефонных мошенников, которые убедили ее в работе на правоохранительные органы.

    Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.

    По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.

    В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

    Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».

    Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.

    Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.

    Мошенники обманывают россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных. Аферисты обманывают самозанятых и фрилансеров под предлогом созвонов, их жертвами часто становятся репетиторы, риелторы и дизайнеры.

    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    18 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования беспилотных и роботизированных систем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

    Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

    Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

    В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.

    16 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале в Max.

    Согласно сообщениям Собянина, всего с 2.00 понедельника было ликвидировано 56 беспилотников, атаковавших столицу.

    Ранее средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.

    16 марта 2026, 19:48 • Новости дня
    В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве победили 65 семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное», где определили 65 лучших семейных команд из 18 регионов страны.

    Масштабное мероприятие в Гостином дворе длилось четыре дня и собрало 344 семейные команды – всего 1821 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники из Центрального федерального округа и Республики Казахстан успешно прошли серию творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний.

    Победителями стали 21 семья из Москвы, пять – из Тульской области, по четыре команды из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской и Ярославской областей, по три – из Владимирской, Воронежской и Тамбовской областей, по две – из Костромской и Курской областей, а также по одной семье из Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областей.

    Финалистов определили по результатам различных испытаний, включая интеллектуальную викторину от Российского общества «Знание». Особое внимание уделялось знанию культурного кода России.

    На церемонии закрытия генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил уникальность каждой команды. Среди участников были представлены династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников и историков.

    В заключительный день участники встретились с заслуженной артисткой России Екатериной Стриженовой и ее супругом – заслуженным артистом России, актером, режиссером, телеведущим Александром Стриженовым.

    Победители получат возможность отправиться в семейные путешествия по России и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финал конкурса состоится 5–8 июля 2026 года в Москве.

    Конкурс поддерживают крупные компании и организации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», МГУ, «Союзмультфильм» и другие.

    18 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию» прошел в среду в Москве в конференц-зале факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

    Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.

    «В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.

    Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

    В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.

    18 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Горящий автомобиль затруднил движение на Ленинском проспекте Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На проезжей части Ленинского проспекта под Московской кольцевой автодорогой загорелся автомобиль, об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб для ликвидации возгорания, указали в департаменте, передают «Вести».

    Обстоятельства и детали случившегося сейчас устанавливаются специалистами.

    Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.

    В апреле 2025 года на 18-м километре МКАД после аварии воспламенилась машина. На автостоянке на улице Корнейчука неизвестный поджег автомобиль.

    18 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возгорание в вентиляционной системе ресторана, находящегося в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, было ликвидировано до приезда пожарных.

    По данным ГУ МЧС по Москве, причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что сотрудники объекта справились с огнем самостоятельно и к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытого горения уже не было. Из части здания, где находятся рестораны и магазины, люди эвакуировались сами, сообщили в экстренных службах.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    В декабре крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области.

    В августе в Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны.

    18 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    Медведи проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бурый медведь Гром и гималайские медведи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке и чувствуют себя хорошо, сообщил гендиректор Светлана Акулова.

    Акулова рассказала, что весна пришла рано, вопреки опасениям сотрудников, и почти все медведи уже проснулись. На новой территории очнулись Аладдин, Гром и Бабуля, на старой – Фаня и Вася, а в зоосаде в Устюге проснулся Миша, Яша пока продолжает спать, передает ТАСС.

    Акулова подчеркнула, что сотрудники особенно беспокоились за здоровье возрастного медведя Аладдина, которому 32 года, но он благополучно перенес зиму. Сейчас все звери приходят в себя, осматривают территорию и проверяют свои вольеры.

    По словам гендиректора, в этом году особенно удивила медведица Бабуля: «Она вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимает древесную шерсть и, сворачиваясь в клубок, переворачивается с боку на бок. Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем. Но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей».

    Акулова добавила, что экстремально снежная зима наводила зоологов на мысль, что медведи проснутся позднее, однако весна наступила быстро и обошлось без осложнений. Все медведи продолжают под пристальным наблюдением специалистов, которые отмечают положительную динамику в их состоянии.

    В феврале в Московском зоопарке на свет появились три детеныша лучистой черепахи – редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

