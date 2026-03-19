    19 марта 2026, 12:59 • Новости дня

    ЦАХАЛ заявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе Абу Шалеха

    ЦАХАЛ убил участвовавшего в планировании атаки 7 октября главу разведки ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точечного удара в Хан-Юнисе ликвидирован командир военной разведки ХАМАС, причастный к подготовке атаки 7 октября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля совместно с общей службой безопасности ШАБАК провела операцию по устранению Мухаммада Абу Шалеха, передает РИА «Новости».

    «Вчера силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали Мухаммада Абу Шалеха, командира военной разведки бригады ХАМАС в Хан-Юнисе», – говорится в официальном сообщении. В ведомстве добавили, что террорист был уничтожен точечным ударом для устранения непосредственной угрозы войскам.

    По данным израильской стороны, боевик принимал участие в планировании атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года. Военные подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении заместителя командующего военно-морской полицией ХАМАС Ияда Абу Юсуфа. До этого израильские военные ликвидировали командира бригады движения в Хан-Юнисе Рафиа Саляму.

    18 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион с применением беспилотников, сообщила иранская армия.

    Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».

    «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.

    Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.

    Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.

    18 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

    Эксперт Анпилогов: Удары по АЭС «Бушер» создают катастрофические риски для стран Персидского залива

    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Tекст: Андрей Резчиков

    Любая серьезная авария на «Бушере» приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива: это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. В среду МАГАТЭ сообщило о разрушении одной из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране в результате попадания снаряда. Это произошло на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

    По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

    Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

    Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

    По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

    «Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

    Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

    Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

    Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

    В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

    Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

    В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Израильские ВВС поразили завод, выпускающий 40% газа в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    19 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    После ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Как пишет Axios, израильские ВВС нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в юго-западном Иране. Атака пришлась на газовое месторождение «Южный Парс» (South Pars) – важный объект для иранской экономики. Это был первый случай удара Израиля по газовой инфраструктуре на территории Ирана, и его проведение координировалось и утверждалось администрацией Дональда Трампа.

    Через несколько часов после израильского удара иранские военные нанесли два ракетных удара по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где находятся крупные объекты по сжижению и экспорту газа. Компания QatarEnergy подтвердила «существенные разрушения», однако данных о жертвах на данный момент нет.

    Президент США в социальной сети Truth Social заявил: «США ничего не знали об этой конкретной атаке», подчеркнув, что Катар не был вовлечён и не имел информации о готовящемся ударе. В то же время представители США и Израиля сообщили, что Катар действительно не был осведомлён, однако сам американский лидер знал о готовящейся операции и согласовал её с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильских чиновников, цель удара – сдержать Иран от попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Израиль не будет наносить новых ударов по газовому полю South Pars, если только Иран не решится повторно атаковать Катар. Он добавил, что в случае новой атаки на катарские газовые объекты США готовы нанести массированный удар по South Pars, «которого Иран ещё не видел». Трамп отметил, что не стремится к действиям с долгосрочными последствиями для будущего Ирана, однако в случае угрозы Катару не будет колебаться.

    Ранее QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    В четверг корпус стражей исламской революции заявил о завершении волны ответных ударов по связанной с США энергетической инфраструктуре.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    18 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Разведка Израиля начала угрожать командирам Ирана

    Израильские разведчики начали угрожать иранским командирам и их семьям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские сотрудники разведки звонят по телефону с угрозами в адрес иранских командиров и их родных, отмечает западная пресса.

    Сотрудники израильской разведки звонят иранским командирам и высказывают угрозы в их адрес, а также в адрес членов их семей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

    В статье говорится: «Сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам, угрожая им и их семьям».

    По данным источников The Wall Street Journal, представители Израиля в этих разговорах предупреждают, чтобы офицеры не вмешивались в возможную смену власти в Иране. Отмечается, что такие методы давления применяются адресно к командирам различного уровня.

    На фоне этих сообщений иранские официальные лица заявляют, что США и Израиль ошибаются, рассчитывая на распад политического строя страны после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Тегеране подчеркивают, что такие ожидания Запада не оправдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб погиб в результате ночного удара.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Позже офис иранского чиновника признал факт его смерти.

    18 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    В Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана

    Глава Минобороны Израиля Кац подтвердил убийство министра разведки Ирана Хатиба

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара был ликвидирован министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, которого в Израиле связывают с «организацией внешних угроз», заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что попытка ликвидации Эсмаила Хатиба, предпринятая в ночь на 18 марта, завершилась успехом, передает ТАСС.

    «Министр разведки Ирана устранен», – цитирует политика местное телевидение.

    По заявлению главы ведомства, деятельность погибшего иранского чиновника способствовала активному распространению внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные провели операцию по устранению руководителя разведывательного ведомства Ирана Эсмаила Хатиба.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Офис иранского чиновника официально признал факт его смерти.

    18 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Полиция оцепила район Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса

    Полиция и спасатели изолировали квартал Тель-Авива после падения боеприпаса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восточном квартале Тель-Авива ночью погибли два пожилых человека, не успевшие укрыться от иранской ракеты с кассетным боеприпасом, сейчас полиция оцепила район удара, сообщают информагентства.

    Полиция Израиля и спецслужбы оцепили район на востоке Тель-Авива после ночного падения кассетного боеприпаса, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    В результате происшествия погибли два пожилых жителя, которые не смогли вовремя укрыться в защищенном помещении.

    На месте трагедии работают спасательные службы, продолжающие разбирать завалы. Проход к разрушенному зданию, куда попали поражающие элементы боеприпаса, остается заблокирован из-за угрозы безопасности. Представители полиции предупредили, что вход в здание пока невозможен.

    Ситуацию освещают десятки журналистов. В ближайшее время на место может приехать президент Израиля Ицхак Герцог, отмечают представители СМИ. Официальный представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани подтвердил, что причиной гибели людей стало попадание кассетного боеприпаса, выпущенного с иранской ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее применил управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    А в ночь на среду иранские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Израиля, основной удар пришелся на Тель-Авив и его пригороды. По данным израильских СМИ, удары привели к десяткам погибших и раненых среди израильтян. Иран официально заявил о поражении ряда целей, включая штабы и инфраструктуру израильской разведки.

    19 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    Израиль атаковал месторождение «Южный Парс» в Иране без ведома США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту, заявил президент США Дональд Трамп.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране без ведома Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По словам американского лидера, Катар, который также пострадал от ответных ударов Ирана по связанным с СПГ объектам, не имел отношения к атаке и не был осведомлен о ней.

    При этом пострадала относительно небольшая часть месторождения, Иран не был информирован о намерениях Израиля и в ответ атаковал объекты СПГ в Катаре. В будущем Израиль воздержится от атак на «Южный Парс», если Иран не предпримет новых шагов против Катара.

    США не желают санкционировать насилие и разрушения такого масштаба. Однако Трамп заверил, что если объекты СПГ в Катаре будут вновь атакованы, США нанесут удары по «Южному Парсу» без промедления.

    Рынок криптовалют просел на фоне сообщений об ударах по иранскому месторождению «Южный Парс».

    Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.

    Компания QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    18 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Министр обороны Израиля сообщил о нарастании ударов по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивность ударов по Ирану нарастает, на данный момент Израиль находится в разгаре решающей фазы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.

    Как заявил Кац, интенсивность ударов по Ирану продолжает увеличиваться, Израиль находится в разгаре решающей фазы противостояния, передает РИА «Новости».

    По его словам, «интенсивность ударов по Ирану нарастает. Мы находимся в разгаре решающей фазы». Это заявление прозвучало во время оценки ситуации на фронтах.

    С конца февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по столице страны – Тегерану. В результате атак были разрушены инфраструктурные объекты, есть сообщения о гибели мирных жителей.

    В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обе стороны продолжают обмениваться ударами, что приводит к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия зафиксировала новый запуск ракет из Ирана. КСИР отказался запускать ракеты с боевой частью менее одной тонны. Иран заявил об уничтожении четырех американских радаров THAAD.

    18 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Директор программ телеканала организации «Хезболла» погиб при ударе Израиля по Бейруту

    При израильской атаке погибли ведущий Al Manar и его жена

    Tекст: Мария Иванова

    При израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ Al Manar Мухаммед Шари и его жена, ранены их дети и внуки.

    Телеканал Al Manar, подконтрольный шиитской организации «Хезболла», подтвердил смерть руководителя политических программ Мухаммеда Шари, передает ТАСС. Вместе с журналистом во время обстрела района Зукак-эль-Блат погибла его жена.

    «Скорбим о потере нашего коллеги, телеведущего Мухаммеда Шари и его супруги, погибших в результате ракетной атаки на многоквартирный дом в районе Зукак-эль-Блат», – говорится в заявлении вещателя.

    В сообщении отмечается, что дети и внуки пары получили ранения и доставлены в больницу. Коллеги подчеркнули, что Шари десятилетиями работал в журналистике и зарекомендовал себя как профессионал и патриот.

    По сведениям ООН, за время конфликта 2023–2024 годов в Ливане погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, включая представителей Reuters, AFP и Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по зданию канала Al-Manar в южном пригороде Бейрута.

    Председатель парламентской фракции «Хезболла» погиб в результате налета израильских ВВС.

    Израильский беспилотник ракетным ударом уничтожил одного из руководителей движения на юге Ливана.

    19 марта 2026, 05:51 • Новости дня
    Израиль зафиксировал новый ракетный удар со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные в четверг запустили ракеты в сторону израильской территории, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    Иран выпустил в сторону Израиля ракеты, системы противовоздушной обороны начали работать над перехватом, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Системы ПВО Израиля накануне уже перехватывали иранские ракеты. Ранее иранские беспилотники атаковали штаб Армии обороны Израиля в районе Беэр-Шевы.

    19 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом расследовать возможное вмешательство израильской компании Black Cube в избирательную кампанию.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал провести расследование в связи с сообщениями о вмешательстве израильской частной разведывательной компании Black Cube в избирательную кампанию, передает Politico.

    Голоб отметил, что деятельность Black Cube представляет «гибридную угрозу» для Евросоюза и его государств-членов, а также может подорвать демократические процессы. В письме подчеркивается, что за несколько дней до парламентских выборов в Словении появилась скоординированная кампания с публикацией аудио- и видеозаписей, направленных на дискредитацию правительства Голоба.

    Словенские власти на этой неделе заявили, что четыре сотрудника Black Cube прибыли в страну и занимались «незаконным наблюдением» и «прослушкой». Представители компании Black Cube не дали комментариев по поводу обвинений.

    Голоб напомнил о предыдущих операциях Black Cube в Румынии и Венгрии, чтобы подчеркнуть системный характер вмешательства компании. Он также связал происходящее с работой Европейского центра демократической устойчивости и призвал Еврокомиссию немедленно передать инцидент на рассмотрение этого центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс. Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта, согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, за ней идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%, а 8,8% респондентов пока не определились с выбором.

    19 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    NYT: Внутренние энергетические объекты Ирана подверглись ударам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Энергетическая инфраструктура Ирана подверглась ударам по объектам Южного Парса, что привело к скачку мировых цен на нефть и газ, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, энергетическая инфраструктура Ирана подверглась массированным авиаударам. Под обстрел попали объекты, связанные с газовым месторождением South Pars в Персидском заливе, а также нефтяные и нефтехимические предприятия в южном городе Асалуйе.

    Власти Ирана заявили, что удары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны, что может усугубить и без того острый дефицит электроэнергии.

    Большая часть газа, добываемого на South Pars, используется внутри страны, поэтому перебои с поставками повышают нагрузку на экономику и повседневную жизнь иранцев. После атак мировые цены на нефть резко выросли – баррель нефти подорожал до 109 долларов, поскольку инвесторы опасаются ответных ударов Ирана по объектам добычи нефти и газа в регионе. Вскоре после ударов государственная компания QatarEnergy сообщила о «значительных повреждениях» своего энергетического хаба Ras Laffan в результате ракетного обстрела, однако пострадавших нет.

    Министерство иностранных дел Катара назвало удары по энергетической инфраструктуре «опасной эскалацией» и обвинило Иран в том, что тот ведет регион к грани крупного конфликта. Саудовская Аравия заявила, что перехватила беспилотник возле одного из своих газовых заводов, а над Эр-Риядом были сбиты ракеты, пострадавших не зафиксировано. Иран пригрозил ответить за удары по South Pars и призвал жителей Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара избегать крупных нефтяных и газовых объектов.

    Удары по энергетике совпали с серией ликвидаций высокопоставленных иранских чиновников. Израиль подтвердил устранение министра разведки Эсмаила Хатыба и заявил, что его ведомство курировало «разведку, шпионаж и проведение тайных операций по всему миру, особенно против Израиля». За день до этого авиаудары привели к гибели Али Лариджани, ключевого политика и главы Совбеза, а также генерала Голямерзы Солеймани, командира парамилитарной организации «Басидж».

    Ранее сообщалось, что удары по ключевым объектам нефтегазовой инфраструктуры в Иране, Катаре и Саудовской Аравии поставили под угрозу стабильность мировых поставок энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    19 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет с территории Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты в сторону Израиля, после чего системы противовоздушной обороны страны приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков и работе противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – говорится в публикации Telegram-канала ЦАХАЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские военные нанесли удары по иранским объектам 28 февраля.

    Армия обороны Израиля ранее зафиксировала серию ракетных пусков с территории исламской республики. Иранские беспилотники атаковали штаб ЦАХАЛ в районе Беэр-Шевы.

    Главное
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Певицу Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях