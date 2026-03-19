Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.