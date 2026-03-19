Росатом назвал сроки появления атомной станции на Луне

Лихачев: Атомную станцию доставят на Луну к середине 2030-х годов

Tекст: Дарья Григоренко

«В 2030-х годах мы должны начать перемещение изделий на Луну. Это станция не менее 5 кВт мощности с работой до десяти лет», – подчеркнул Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика – основа развития страны», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.