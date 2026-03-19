Ложное модельное агентство обмануло москвичей на 20 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники арендовали офисы на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, сообщается на сайте МВД Медиа.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что реклама лжеагентства распространялась в Сети. «Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было стать первым шагом к успешной карьере», – отметила она.

Для начала работы требовалось оплатить курсы, после чего аферисты обещали заключить трудовой договор с агентством. Однако соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а полученные средства тратили по своему усмотрению.

Следователи возбудили 112 уголовных дел по статье о мошенничестве, которые сейчас соединены в одно производство. По предварительным подсчетам, общий ущерб от действий преступной группы превышает 20 млн рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, которым уже предъявлены обвинения. Предполагаемому организатору суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а семеро сообщников находятся под подпиской о невыезде.

Ранее суд признал основательницу модельного агентства Елену Шерипову виновной в мошенничестве в отношении 159 граждан. Эксперт Алексей Вербицкий предупредил о распространенной схеме аферистов с навязыванием кредитов на создание портфолио.

До этого полиция задержала сотрудников другого лжемодельного агентства за хищение свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства.