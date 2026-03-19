  • Новость часаОтражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Словения призвала ЕС расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    19 марта 2026, 11:25 • Новости дня

    Власти Южной Кореи подтвердили обсуждение импорта нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило, что ведет обсуждение с профильными компаниями возможности импорта нефти и нафты (продукт нефтепереработки) из России.

    Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило обсуждение с профильными компаниями вопроса импорта нефти и нафты из России, передает ТАСС.

    Представитель ведомства сообщил, что речь идет о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российских энергетических ресурсов и ведении переговоров с отечественными компаниями по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия существенно увеличила закупки российской нефти после смягчения санкций США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа стран, проявляющих интерес к покупке российской нефти на фоне ослабления американских ограничений. Правительство Республики Корея отказалось ужесточать санкционный режим против России или разрывать дипломатические контакты.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (31)
    19 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива

    Дмитриев предрек нефть по 200 долларов при уходе США из Ормузского пролива

    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение американского военного присутствия в Ормузском проливе способно на определенное время сильно поднять мировые цены на углеводороды, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Это будет значить более 200 долларов (за баррель – прим. ВЗГЛЯД) на какое-то время», – указал Дмитриев с соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так он отреагировал на сообщение о том, что США якобы рассматривают возможность вывода войск из Ормузского пролива.

    Ранее Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждал о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей из-за напряженной ситуации.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (3)
    17 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    @ Светлана Майорова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские госкомпании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва, учитывая более низкую стоимость в сравнении с поставками из Бразилии, сообщает Reuters.

    Reuters, ссылаясь на пять источников в российской нефтяной отрасли, передает, что китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о закупке российской нефти.

    Переговоры стартовали после четырехмесячного перерыва, вызванного опасениями из-за американских санкций против российской нефтяной отрасли, отмечает РБК. Сейчас компании рассматривают возможность оплаты и поставки нефти в течение месяца, чтобы попасть в период действия американских послаблений.

    По информации источников, сделки по импорту могут быть заключены уже в ближайшее время, так как российская нефть сейчас дешевле поставок из Бразилии и Западной Африки. Один из собеседников агентства уточнил, что торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обсуждали условия возможных закупок.

    Кроме того, источник, знакомый с операциями PetroChina, сообщил, что компании могут приобретать нефть у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже хранят российскую нефть. Он уточнил: «Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти, учитывая ее цену на фоне нестабильности мирового рынка.

    Все больше стран проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской марки Urals на западном побережье Индии взлетели до рекордных значений впервые с начала 2022 года.

    Цена отечественного сырья достигла значительной отметки в 98,93 доллара за баррель, показали статистические данные ценового агентства Argus Media, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Зафиксированный уровень стал наивысшим показателем на данном экспортном направлении с начала 2022 года.

    Параллельно наблюдается изменение ценообразования относительно мировых бенчмарков. Скидка на партию Urals в индийских портах к эталону Brent снизилась до 4,8 доллара. Данный разрыв в стоимости оказался минимальным за последние четыре месяца.

    Ранее два танкера с российским сырьем сменили пункт назначения с Восточной Азии на индийские порты. Компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum закупили около десяти партий нефти сорта Urals.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    Цена нефти Brent превысила 113 долларов впервые с 9 марта

    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг цена нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель, продемонстрировав заметный рост на торгах.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в ходе утренних торгов четверга, передает РИА «Новости».

    По данным биржи, стоимость барреля марки Brent увеличивалась на 4,62%, достигая значения 112,34 доллара.

    За несколько минут до этого показатель поднимался выше 113 долларов, что зафиксировано впервые с 9 марта. Майский фьючерс на американскую WTI также подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия пролива.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об увеличении доходов бюджета России из-за роста цен на нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяет нефтяным компаниям России получать дополнительные средства, что обеспечивает рост бюджетных поступлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Рост цен на нефть и временное смягчение американских санкций позволяют российским энергетическим компаниям получать дополнительные доходы, что позитивно сказывается на бюджетных поступлениях, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существующие правила и пороги отсечения для нефтяных доходов продолжают действовать.

    «Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть выросли в начале недели в пределах 1-1,5%.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из России, несмотря на рост цен на энергию.

    Индия на фоне смягчения американских санкций увеличила закупки российской нефти и подчеркивает независимость своей энергетической политики.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне конфликта с Ираном

    Стоимость нефти выросла на 5% из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Рынки нефти реагируют стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива, через который идет основная часть экспорта сырья из Персидского залива.

    Стоимость майских фьючерсов на марку Brent достигла 104,72 доллара за баррель, прибавив 4,5%, передает РИА «Новости».

    Сорт WTI подорожал сразу на 5,43%, цена поднялась до 97,48 доллара.

    Ранее СМИ сообщили, что союзники Вашингтона пока не готовы вступать в коалицию для восстановления судоходства. Президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию направить корабли для обеспечения безопасности.

    «Наибольший риск на рынке заключается в том, что Ормузский пролив останется закрытым на более длительный срок, и рынок будет ощущать ограниченные возможности США и их союзников изменить ситуацию», – считает аналитик Крис Уэстон.

    Рост цен вызван фактической блокировкой пролива, через который идут поставки из стран Персидского залива. Ситуация обострилась после обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью в Ормузском проливе.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение военного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Эксперты сообщили о надежности поставок российской нефти на фоне кризиса в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперт Indonomics Consulting отметил высокую ценность российской географии поставок нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

    Как пишет РИА «Новости», статья главного исполнительного директора отдела политических исследований Indonomics Consulting Ритеша Кумара Сингха опубликована в газете «Никкэй».

    В ней подчеркнуто, что география российских поставок стала одним из самых ценных активов на мировых энергетических рынках.

    Эксперт заявил: «Российская география поставок неожиданно становится одним из наиболее ценных активов на мировых энергетических рынках. В отличие от производителей из региона Персидского залива Россия, поставляя сырую нефть, не зависит от транзитных маршрутов на Ближнем Востоке».

    В публикации отмечается, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке контролируемые Россией экспортные коридоры функционируют как важнейшие безопасные пути поставок нефти.

    По словам эксперта, для покупателей, обеспокоенных безопасностью поставок, география России стала стратегическим преимуществом.

    Автор статьи также полагает, что текущая ситуация ускоряет долгосрочный поворот России в сторону азиатских рынков.

    На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста рисков для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские государственные компании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва из-за более низкой стоимости по сравнению с бразильской нефтью.

    Рынки Персидского залива столкнулись с дефицитом не только нефти и газа, но и алюминия, гелия, удобрений и серной кислоты, что привело к резкому росту цен, а у России есть возможности увеличить экспорт этих товаров в страны БРИКС.

    Российская нефть пользуется высоким спросом в Азии из-за ограничений на поставки ближневосточной нефти, и кроме Индии и Китая ее хотят покупать Таиланд, Шри-Ланка и Япония, что приводит к снижению скидки на сорт Urals и увеличению российских доходов.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 15:22 • Новости дня
    Захарова заявила о возможности роста цен на нефть до 200 долларов

    Захарова: Из-за конфликта вокруг Ирана нефть может подорожать до 200 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат сообщила, что, по мнению экспертов, если поставки нефти будут сокращены на 30 дней, цена на нефть к концу года может установиться на уровне 76 долларов за баррель, передает ТАСС.

    Если же сокращение продлится два месяца, нефть может подорожать до 93 долларов за баррель. Захарова также отметила, что в случае дальнейшей эскалации и затягивания конфликта не исключается скачок цен до 150 или даже 200 долларов за баррель.

    Накануне стоимость нефти выросла на 5% из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года.

    Комментарии (3)
    17 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Суд ЕС начал рассматривать иск Венгрии против отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Евросоюза высшей инстанции начал рассмотрение иска Венгрии, которая требует отменить регламент о постепенном отказе от поставок российского газа и нефти, ссылаясь на нарушение энергетического суверенитета стран ЕС.

    Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск правительства Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В официальном журнале ЕС опубликовано уведомление о начале судебных процедур по этому делу. Это подтверждает официальную регистрацию и запуск процесса спустя несколько недель после подачи иска.

    Венгрия требует аннулировать регламент ЕС 2026(261), который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа с 26 января 2026 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти. В иске подчеркивается: «Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа».

    Будапешт считает, что Евросоюз использовал неверную юридическую основу для введения запрета, а также нарушил право стран самостоятельно выбирать источники энергии. Венгрия заявляет, что меры ЕС несоразмерны по последствиям для государств, зависящих от российского газа, и являются дискриминационными.

    В случае удовлетворения хотя бы одной из претензий Венгрии вся правовая основа решения ЕС по отказу от российского топлива окажется под вопросом, что может привести к пересмотру или полной отмене регламента. Если решение ЕС будет признано частью торговой политики, это потребует переквалификации мер в санкционные, усложнит процесс и сделает их временными. Разбирательство по делу, по оценкам, может занять до двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии с предложением отказаться от санкций против российской энергетики.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться отказа от энергоресурсов из России, несмотря на высокие цены на энергию.

    Венгрия планирует обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, чтобы сохранить государственную программу поддержки низких коммунальных платежей.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

    Кремль предупредил о возможности усиления кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Министр нефти Ирака сообщил о запуске экспорта нефти через турецкий порт Джейхан

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирака планируют возобновить перекачку нефти через турецкий порт Джейхан утром 18 марта, старт назначен на 10.00 по московскому времени, сообщил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

    Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иракское государственное агентство INA. По его словам, перекачка стартует в среду, 18 марта, в 10.00 по московскому времени. Заявление прозвучало во время его выступления в парламенте Ирака.

    В тексте сообщения пресс-офиса парламента отмечается: «В ходе своего выступления в парламенте министр нефти подтвердил, что перекачка нефти из порта Джейхан начнется в среду в 10.00». Возобновление поставок через Джейхан имеет стратегическое значение для экспорта иракской нефти, ранее прерванного из-за технических и политических причин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла из-за сбоев в экспортных операциях.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Индонезия заявила о готовности покупать нефть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, отдавая приоритет конкурентоспособной цене в условиях нестабильности на мировом энергетическом рынке, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.

    Он заявил, что республика открыта к закупкам нефти у России, передает РИА «Новости».

    По его словам, страна придерживается стратегии диверсификации источников энергоснабжения и не ограничивает себя только одним поставщиком топлива. Лахадалия отметил, что ключевым приоритетом для Индонезии остаются наличие товара и его конкурентная цена.

    Министр подчеркнул, что возможность импорта российской нефти стала реальной после того, как США вновь открыли доступ к закупкам топлива, ранее находившегося под санкциями.

    Лахадалия добавил, что правительство Индонезии рассматривает различные варианты поставок на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, которые сейчас находятся в транзите.

    Индия на фоне смягчения санкций со стороны США увеличила закупки российской нефти, подчеркивая независимость своей энергетической политики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Певицу Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях