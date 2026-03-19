    19 марта 2026, 11:00 • Новости дня

    Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за проявленную стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    Как следует из указа, орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Орденом Александра Невского награждена старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орден Дружбы также присвоен старшему тренеру по горнолыжному спорту Александру Назарову и тренеру по лыжным гонкам среди слепых Алексею Турбину.

    Старший тренер по лыжным гонкам среди слепых Алексей Кобелев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за участие в XIV Паралимпийских играх.

    Президент Владимир Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, вернувшуюся с XIV Паралимпийских зимних игр, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    16 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде

    Депутат Журова оценила успех российских спортсменов на Паралимпиаде

    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если бы Международная федерация лыжного спорта знала, что у России будет такое количество медалей, вряд ли вообще допустили бы наших спортсменов, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя успех российской сборной на Паралимпийских играх в Италии.

    «Во-первых, хотелось бы поздравить ребят, потому что они продемонстрировали замечательный результат. Это как если бы сказали из 100 выстрелов попасть в цель, они бы попали 200 раз. Наверное, никто не мог предположить, что восемь раз будет звучать наш гимн на Паралимпиаде. Думаю, многие рассчитывали на раз, может быть на пару, ведь спортсменов было немного», – говорит Журова.

    По ее мнению, спортсмены сделали максимум из того, что было возможно, и даже превзошли ожидания. Кроме того, в этот раз пошли навстречу и допустили россиян к трем видам спорта, хотя могли оставить только в одной дисциплине, как это сделали со многими олимпийцами.

    «Если бы Федерация лыжного спорта знала, что будет такое количество медалей, вряд ли вообще допустили бы наших спортсменов. Потому что в итоге получилось общекомандное третье место», – замечает собеседница.

    Депутат отметила, что паралимпийцы не только показали колоссальные результаты и принесли медали стране, но и своим блестящими выступлениями помогают российским олимпийцам вернуться в олимпийскую семью и снова выступать под флагом, завоевывать медали.

    «Это своего рода пример. Мир не перевернулся, безопасность была обеспечена. Если и происходили какие-то отдельные конфликты, их быстро пресекали. Все постепенно возвращается на свои места. Поэтому продолжать отстранять российских спортсменов просто бессмысленно», – считает Журова.

    Напомним, в Италии состоялись зимние Паралимпийские игры, к участию в которых допустили шесть спортсменов из России. В общем медальном зачете россияне заняли третье место, завоевав 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. На церемонии закрытия Паралимпийских игр сборная России присутствовала в полном составе и под национальным флагом впервые за 12 лет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев. Он отметил, что спортсменам уже направлены поздравительные телеграммы.

    17 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Актер Ван Дамм процитировал Путина и выразил желание посетить Россию

    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом
    @ Владимир Родионов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке своих картин в Гонконге Жан-Клод Ван Дамм назвал Владимира Путина хорошим другом и процитировал его фразу о «делах, говорящих громче слов».

    Американо-бельгийский актер побеседовал с журналистами на показе собственных картин в Гонконге, пишет South China Morning Post.

    Он отметил, что спокойно относится к любой критике, будь то отзывы на живопись или рецензии на киноленты, передает РИА «Новости».

    «Ван Дамм продолжил, цитируя своего «хорошего друга», президента России Владимира Путина, который, по словам актера, сказал, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что «дела говорят громче слов», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию в статусе «посла мира». Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал данную инициативу по укреплению культурных связей.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    17 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве
    Чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном России.

    Российских паралимпийцев, вернувшихся с Паралимпийских игр, чествовали в Москве. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами, передает ТАСС.

    Поздравить паралимпийцев пришли депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, серебряный призер Олимпиады Никита Филиппов и другие известные спортсмены.

    «Дорогие друзья, любимые болельщики, мы благодарим вас за внимание и поддержку во время трудных стартов на Паралимпийских играх. Это была первая возможность выступать с флагом и гимном. Это движение открыла Варвара Ворончихина. Мы гордимся спортсменами», – заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

    Филиппов отметил, что завидует паралимпийцам, которым удалось выступить с национальными символами, и выразил надежду, что в будущем такая возможность будет и у олимпийцев. Победитель Паралимпиады Алексей Бугаев рассказал ТАСС о теплой встрече: по его словам, спортсмены ощущают гордость за команду и страну.

    Паралимпийские игры проходили в Италии с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые за 12 лет участвовали в соревнованиях с национальной символикой.

    Ранее Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 12 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой гвардии Единой России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

    А накануне стало известно, что президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы всем призерам Игр и рассмотрит возможность личной встречи с участниками Паралимпиады.


    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    Валерий Сюткин: Паралимпийская сборная подарила россиянам настоящий праздник

    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    17 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Греф доложил Путину о рекордных дивидендах Сбербанка

    Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов

    Tекст: Вера Басилая

    Сбербанк намерен выплатить за 2025 год рекордные дивиденды в размере 853 миллиардов рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах направить на выплаты акционерам за 2025 год 853 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время», – сказал он.

    Согласно действующей политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы при условии соблюдения достаточности капитала. За 2024 год акционеры уже получили рекордные 786,9 млрд рублей.

    Банкир также оценил перспективы на 2026 год. По его словам, организация рассчитывает получить прибыль выше прошлогоднего показателя в 1,7 трлн рублей и выполнить все целевые показатели стратегии, несмотря на сложности.

    Греф добавил, что банк пока выдерживает все стратегические приоритеты, несмотря на непростые условия рынка.

    Президент Владимир Путин назвал хорошими результаты работы Сбербанка в 2025 году.

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что достижение ключевой ставки в 12% ускорит инвестиционную активность и стабилизирует экономическое развитие.

    19 марта 2026, 05:29 • Новости дня
    Дегтярев анонсировал индексацию призовых спортсменам за Олимпиаду-2026

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размер денежных вознаграждений для российских победителей и призеров зимних Игр 2026 года в Италии будет проиндексирован, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

    Глава ведомства отметил, что проект соответствующего постановления правительства уже разработан, передает РИА «Новости».

    Ранее за медали летних Игр в Париже полагались фиксированные суммы. Обладатели золота получали 4 млн рублей, серебряные медалисты – 2,5 млн, а бронзовые призеры – 1,7 млн.

    Сборная страны заняла третье место в медальном зачете зимней Паралимпиады в Италии. Ски-альпинист Никита Филиппов стал единственным российским призером прошедших Олимпийских игр.

    16 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Бречалов заявил о рекордных вложениях в село и ЖКХ

    Бречалов: Удмуртия получит рекордные суммы на развитие села и ЖКХ в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году Удмуртия направит рекордные 4,5 млрд рублей на развитие села и еще 4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, что позволит ускорить инфраструктурные проекты, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту России Владимиру Путину о рекордном финансировании, которое регион получит в 2026 году для комплексного развития сельских территорий и модернизации ЖКХ. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии республики получат 4,5 млрд рублей, что стало максимальным показателем за всю историю участия региона в программе, сообщается на сайте Кремля.

    Бречалов отметил, что данная программа охватывает множество направлений: строительство дорог, благоустройство, развитие жилищно-коммунального хозяйства и поддержку кадрового потенциала. Он также подчеркнул, что для региона это важный вызов, поскольку объем средств значителен. В прошлом году в Удмуртии произведено 1 млн 110 тыс. тонн молока, а экспорт агропродукции вырос в 2025 году на 48% благодаря выходу на рынки Египта, Монголии, Китая и Саудовской Аравии.

    Федеральная поддержка поступила и по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого 4 млрд рублей направят на решение самых острых проблем в городах Сарапул, Можга и Балезино. Планируется в кратчайшие сроки завершить работы по теплоснабжению и водоотведению в этих точках.

    Ключевым флагманским проектом глава республики назвал газификацию, уровень которой сейчас достигает почти 80%. За последние пять лет доступ к газу получили 58 тыс. семей. Президент России Владимир Путин положительно оценил такие показатели, отметив, что это хороший уровень.

    Ранее президент Владимир Путин отметил позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда в Удмуртии.

    16 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению отечественных паралимпийцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению». Он напомнил, что Путин уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

    Также Песков сообщил, что президент может встретиться с российскими паралимпийцами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии. По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения такой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады. Лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде.

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Путин: На развитие Крыма и Севастополя выделили около 1,3 трлн рублей за 12 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

