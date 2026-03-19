    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Стоимость газа в Европе превысила 850 долларов впервые с января 2023 года

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс, что подтвердило национальное Агентство разведки и безопасности.

    Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию страны, передает ТАСС. Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк сообщил: «Директор спецслужбы сообщил нам о фактах, указывающих на прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении. По всей вероятности, как говорит директор SOVA, по заказу из Словении».

    В декабре 2025 года в Любляне, как писали местные СМИ, прошла встреча между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и лидером оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в интернете появились видеозаписи, указывающие на коррупцию среди политических соперников СДП.

    Позже Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила Black Cube во вмешательстве в выборы. Президент Наташа Пирц-Мусар заявила, что ожидает публичного расследования, а премьер-министр Роберт Голоб пообещал собрать Совбез страны после голосования. СДП отвергла обвинения и готовит судебный иск.

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта. Согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, следом идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%. Пока не определились с выбором 8,8% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду премьер Словении Роберт Голоб прервал все мероприятия и поехал в Брюссель из-за сообщений о возможном иностранном влиянии на выборы.

    До этого Голоб выразил опасения относительно сближения Словении с Венгрией в случае победы оппозиции. Кроме того, на фоне выборов в Словении еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в связях с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    19 марта 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ракетную атаку на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Qatar Energy сообщила о значительном ущербе в результате удара. Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    18 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Премьер Словении изменил предвыборные планы после информации о вмешательстве в выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Об отмене всех предвыборных мероприятий и срочном вылете в Брюссель Роберт Голоб сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил: «В связи с серьезностью информации о влиянии частной квазиразведывательной службы из Израиля на наши выборы, я отменил все запланированные на вторую половину дня предвыборные мероприятия. Я отправляюсь в Брюссель, где проведу консультации с нашими политическими партнерами по вопросам защиты демократических процессов».

    Ранее словенские СМИ опубликовали данные о встрече в декабре 2025 года между представителями израильской компании Black Cube и главой Словенской демократической партии Янезом Яншей. Вскоре после этого в интернете появились видеозаписи разговоров, которые свидетельствуют о коррупции среди политических конкурентов СДП.

    В самой Словенской демократической партии обвинения в сотрудничестве с Black Cube опровергают и заявляют о намерении обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, показатели враждебности европейских государств к России в январе снизились. На снижение враждебности повлияло отвлечение Брюсселя на конфликт с Вашингтоном из-за Гренландии.

    Еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой. Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения по поводу возможного сближения Словении с Венгрией, если оппозиция победит на выборах.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    18 марта 2026, 22:47 • Новости дня
    Брюссель не включил представителей Венгрии и Словакии в инспекцию «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская инспекции состояния нефтепровода «Дружба» на Украине не должна проводиться без участия венгерских и словацких экспертов, заявили венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Сийярто отметил, что Еврокомиссия отказалась включить представителей Венгрии и Словакии в состав делегации, несмотря на их просьбы. По его словам, это доказывает отсутствие серьезного расследования и превращает процесс в «большой фарс».

    Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, никакой комиссии экспертов на месте не существует, а все заявления Брюсселя и Киева о поиске решения проблемы нефтяной блокады – «большая афера».

    Фицо также настаивает на необходимости включения словацких и венгерских специалистов в инспекционную группу. Мониторинг трубопровода без участия этих стран он считает «неудачной шуткой», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил об отсутствии повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    18 марта 2026, 22:34 • Новости дня
    Иран призвал ЕС заставить США и Израиль прекратить войну

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас указал на необходимость вмешательства Европы для прекращения военных действий США и Израиля против Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в разговоре с представителем ЕС Каей Каллас, что Европа должна обратиться к США и Израилю с требованием прекратить военную агрессию против Ирана. По словам иранского министра, нарушение судоходства в Ормузском проливе стало результатом войны, которую США и Израиль навязали региону, передает ТАСС.

    Аракчи подчеркнул, что если Евросоюз и европейские государства действительно обеспокоены сохранением мира и безопасности на Ближнем Востоке, они должны отказаться от выражения безответственных позиций. Он отметил, что европейским странам следует оказывать давление на США и Израиль, чтобы добиться прекращения военных действий против иранского народа.

    Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что глава внешнеполитического ведомства считает необходимым сосредоточить усилия ЕС на дипломатическом воздействии, а не на публичных заявлениях.

    Ранее ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    По мнению германского политолога Александра Рара, европейские политики обижены на Вашингтон из-за того, что не были посвящены в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Еврокомиссия ослабила правила импорта нероссийского СПГ в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия ослабила требования к импорту нероссийского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Европейского союза.

    Это решение связано с опасениями сокращения поставок топлива на фоне войны в Иране и роста цен на энергоносители в Европе, передает ТАСС.

    В опубликованном документе отмечается, что «в условиях конфликта на Ближнем Востоке необходимо избегать ненужных барьеров для импорта в ЕС нероссийского газа». Еврокомиссия скорректировала газовые нормы в рамках плана REPowerEU, чтобы сделать процесс ввоза топлива менее бюрократическим.

    Теперь энергетическим компаниям разрешено оформлять разрешение на ввоз сразу нескольких партий газа от одного поставщика по одному контракту. Ранее для каждой партии требовались отдельные документы, подтверждающие нероссийское происхождение газа. Если маршрут поставки изменяется, например, из-за закрытия Ормузского пролива, компании смогут растаможить газ по уже поданным документам, без необходимости повторного согласования.

    Также Еврокомиссия обязала регуляторов Евросоюза рассматривать заявки на импорт газа в течение 24 часов. Все эти меры носят исполнительный характер и не требуют дополнительного одобрения другими институтами ЕС.

    Напомним, запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%.

    Газета Politico писала, что бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам.

    Издание The New York Times сообщало, что в странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    19 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Молдавия ввела санкции против российских журналистов и артистов

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия ввела санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов, следует из соответствующего приказа.

    Документ опубликован в «Официальном вестнике». В документе указаны имена Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель, Павла Зарубина, а также артистов Сергея Полунина и Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз уже включил этих же журналистов и артистов в свой санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выступил с критикой ограничительных мер Евросоюза. Россия назвала эти меры дискриминационными.


    18 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Lego оформила два новых товарных знака в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датская компания Lego зарегистрировала в России товарные знаки Monkie Kid и Bionicle, что позволит продавать соответствующие игрушки и электронные игры на отечественном рынке, отмечают информагентства.

    Датская компания Lego зарегистрировала два товарных знака в России. Роспатент одобрил заявки на бренды «Monkie Kid» и «Bionicle», поданные компанией «Лего Холдинг А/С» в марте, отмечает РИА «Новости».

    Согласно документам, под этими товарными знаками в России разрешат реализовывать игрушки, электронные игры и конструкторы. Ранее сеть сертифицированных магазинов Lego приостановила работу части торговых точек в стране, причиной стал дефицит поставок продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ухода Lego из России было принято решение о выпуске конструкторов с героями «Союзмультфильма».

    Ранее, в 2023 году правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала акции семейного холдинга Kirkbi A/S на сумму 930 млн долларов. Напомним, что в 2022 году Lego Group расторгла контракт с российским дистрибьютором Inventive Retail Group.


