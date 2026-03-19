Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

AP сообщило о росте цен на нефть выше 100 долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Азиатские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику во вторник на фоне роста цен на нефть, передает AP.

После понедельничного снижения стоимости сырья, нефть марки Brent вновь подорожала почти на 4% – до 104,21 доллара за баррель. Американская нефть также поднялась до 97,61 доллара за баррель после снижения до 93 долларов днем ранее.

Фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5%. В Азии японский Nikkei 225 потерял 0,2%, корейский Kospi вырос на 1,6%, а гонконгский Hang Seng добавил 0,2%. Индекс Шанхайской биржи снизился на 0,6%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4% после увеличения ключевой ставки Резервным банком Австралии до 4,1% впервые с ноября 2023 года.

Резкий рост цен на топливо вынудил австралийского регулятора повысить ставку с 3,85% в феврале. Тайваньский Taiex вырос на 1,5%, а индийский Sensex снизился на 0,1%. На американском рынке в понедельник S&P 500 прибавил 1%, Dow Jones – 0,8%, а Nasdaq – 1,2%.

Главным фактором для рынков стали напряжённость вокруг Ирана и рост цен на нефть: из-за почти полной остановки движения через Ормузский пролив производители вынуждены сокращать добычу. Опасения по поводу дальнейшей блокады пролива вызывают тревогу среди инвесторов – долгосрочный дефицит нефти может вновь усилить инфляцию.

В комментарии SPI Asset Management отмечается, что «паника все еще присутствует, но снизилась, когда нефть Brent вновь приблизилась к отметке в 100 долларов». Президент Дональд Трамп призвал другие страны принять меры для безопасности Ормузского пролива, пообещав, что США окажут значительную поддержку.

Продолжающиеся военные действия США и Израиля против иранских целей и эскалация конфликта с боевиками в Ливане вызвали перемещение более 1 млн человек в Ливане, что составляет около 20% населения страны. Несмотря на волатильность, эксперты ожидают, что рынки восстановятся, если цены на нефть не останутся высокими долгое время.

Рост цен усложняет задачу Федеральной резервной системы по балансировке инфляции и экономического роста, в то время как Дональд Трамп настаивает на снижении ключевой ставки ФРС. Однако участники рынка не ожидают соответствующего решения по итогам ближайшего заседания в среду.

Акции Nvidia выросли на 1,6% после выступления гендиректора Дженсена Хуана, который заявил о прогнозируемом спросе на чипы искусственного интеллекта в 1 трлн долларов к 2027 году, что стало основным драйвером роста S&P 500. На валютном рынке доллар укрепился до 159,43 иены, а евро снизился до 1,1478 доллара.

