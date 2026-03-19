В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

Tекст: Дарья Григоренко

Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.