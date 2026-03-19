Ростех сообщил о «хирургических» ударах «Торнадо-С» в условиях РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» способна наносить точные удары даже при активном радиоэлектронном противодействии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». По данным корпорации, система оснащается управляемыми реактивными снарядами, позволяющими задавать каждой ракете не только дальность, но и траекторию полета.

В Ростехе пояснили, что «Торнадо-С» предназначена для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов и важных объектов военной инфраструктуры на дальних подступах. Комплекс отличается высокой дальностью поражения и способностью эффективно уничтожать скопления техники, укрепления и командные пункты противника.

В госкорпорации подчеркнули, что система обладает «впечатляющей разрушительной силой» и может наносить удары «буквально за линию горизонта». Также отмечается, что атаки управляемыми снарядами «Торнадо-С» украинские военные отражают с трудом, даже несмотря на наличие западных систем противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, реактивная система залпового огня «Торнадо-С» с использованием системы ГЛОНАСС уничтожила склады вооруженных сил Украины в Харьковской области. РСЗО «Торнадо-С» также уничтожила скопление личного состава сил спецопераций Украины.